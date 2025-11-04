雲林縣警察局北港分局警務佐許恒銘榮耀退休，38年警界生涯圓滿落幕。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣警察局北港分局警務佐許恒銘，忠誠奉獻警界逾38年，於11月3日光榮退休，為其堅守警察崗位的生涯劃下圓滿的句點。分局長陳勇誌特地親自頒發紀念品，向許警務佐表達敬意，感謝他多年來的辛勞與卓越貢獻，並與他回顧從警點滴，語重心長叮囑要珍惜家庭、保持健康，並勇敢迎接充實多彩的退休生活。

57年次的許警務佐，76年自警察學校第122期畢業，擁有38年的豐富警界經歷。身為基層幹部，許警務佐始終以身作則，兢兢業業，無論在任何職位上都以高度的責任感履行職責。在回顧這30多年的警察生涯時，許警務佐感慨萬千。他曾先後服務於多個單位，為維護社會治安及交通秩序貢獻了自己的一份力量。最終，他在北港分局結束了這段圓滿的警察旅程，對所有曾經支持與協助過的同仁表示衷心感謝。