雲林縣警察局榮獲內政部警政署年度裝檢第一名！

▲雲林縣警局榮獲警政署114年警用裝備檢查團體乙組第一名殊榮，張榮興署長（左1）親自頒獎，由副局長詹登燦（右1）代表接受，肯定雲警在裝保成效的表現。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣警察局榮獲內政部警政署「114年警用裝備檢查團體綜合成績評核乙組第一名」殊榮，於警政署署務會報中，由署長親自頒獎肯定雲林縣警察局在維護警用裝備保養工作推動效能的卓越表現，警察局全體同仁同感榮耀。

內政部警政署今(114)年7月17日至雲林縣警察局實施「114年度警用裝備檢查」，由後勤組科長施佳增率員，針對警用「武器彈藥裝備」、「通訊裝備」、「防彈裝備」、「武器彈藥使用管理」、「綜合業務」及實測清槍程序暨武器分解，抽檢警察局內政部、交通警察隊及斗六分局所屬單位，檢視平日裝備使用及保養情形。

此次檢查為警政署對於全國各警察機關裝備進行總體檢，經評核成績雲林縣警察局榮獲乙組第一名，其中裝備檢查單項成績「武器彈藥裝備」獲第一名、「警用通訊裝備」獲第二名、「武器彈藥使用管理」獲第三名，保養裝備優良，表現優異。為激勵士氣，樹立機關內部標竿學習，警察局局長黃富村除了頒發給績優工作獎勵金，並於局務會報中表揚承辦單位(後勤科)以資鼓勵。

▲警政署署長與獲獎人員大合照。(記者劉春生攝）

雲林縣警察局長黃富村表示，感謝警政署長官到雲林縣警察局檢查指導，讓同仁更加瞭解裝備保養知識，確保應勤裝備維持最佳狀態，才能維護員警自身及民眾的生命財產安全。黃局長同時表示，在此次檢查中，同仁們積極工作表現，能榮獲好成績，表示肯定。並期許同仁於「保養重於維修，維修重於購置」的精神，持續保持裝備的妥善率，讓員警的執勤安全有最佳的保障。

特別感謝縣長張麗善及縣政府財政、主計等單位對警政工作的支持，於今年度追加預算(第二預備金)經費達新臺幣2831萬1086元，汰購各項設備及警用汽車等裝備，讓警察局執行各項警政工作添加不少利器，警察局亦將不負期望，積極打擊犯罪，守護家園，讓雲林上場更加發揚光大。