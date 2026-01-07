雲林縣警察局115年新春聯歡會 張麗善校閱新式偵防車以行動力挺警政

▲新購警用車輛授車典禮，縣府、警政及地方貴賓合影留念，共同見證警政裝備再升級的重要時刻。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣警察局今(7)日舉辦「115年新春聯歡會」，縣長張麗善、雲林縣警友會理事長吳政憲親臨會場，與黃富村局長所率警察同仁共迎新年，張縣長並親自授予全新偵防車16輛，象徵縣府持續挹注資源、強化警政量能，肯定警察同仁一年來在治安維護、打擊犯罪及服務鄉親上的辛勞與付出，並期許新的一年再接再厲，共同打造讓鄉親安心、安全、安定生活環境。

張麗善縣長表示，雲林縣警察局所有警察同仁這幾年用心緝毒、打詐工作，雲林縣詐欺案件破獲成效獲《天下》、《遠見》雜誌評核肯定，破獲率全國排名第4名、不含六都第2名；全年瓦解詐欺集團166團，逮捕970人，查扣不法所得近1億元，攔阻詐騙396件、金額逾2.6億元。緝毒成效亦顯著，全年查獲毒品1,340件、5萬餘公克，打詐與緝毒成果均較往年大幅成長。另為強化預防作為，警察局成立「打詐雲林隊」，推動識詐宣導，防詐成效逐步展現，並榮獲衛福部高齡友善城市「創新獎」，為全國警察機關唯一獲獎單位。她肯定黃富村局長所帶領團隊，也感謝警友會吳政憲理事長大力支持獎勵金、破獲獎金，鼓勵所有警察同仁士氣，增加破案效率。

▲雲林縣警察局舉辦115年新春聯歡活動，縣長、警察同仁及各界貴賓齊聚一堂大合影。（記者劉春生攝）

回顧過去一年，雲林縣於全國運動會、跨年及元旦升旗等大型活動期間，在警察局縝密規劃與同仁全力投入下，各項勤務均圓滿完成，治安平穩、零重大事故，充分展現雲林警政的專業與效率。

張縣長接著指出，警察工作高壓力、高風險，長年站在治安第一線，縣府持續作警察最堅強的後盾，為打造舒適廳舍環境，除興建中西螺分局、斗六分局廳舍，近年累計投入逾1億2,000萬元整修(建)警察局、分局及分駐派出所廳舍，改善同仁執勤與休閒環境；另動支第二預備金編列逾1,800萬元汰換偵防車輛及採購刑事裝備，確保同仁執勤安全無虞。為提升打擊犯罪能量，亦核准經費用於破案與檢舉獎金、更新數位鑑識設備及毒品檢驗費用，全面支援第一線警力。

▲張縣長、警友會吳理事長、黃局長開場套圈圈活動。（記者劉春生攝）

科技時代當下，警察同仁查緝工作更要與智慧科技結合，雲林縣未來預計於高鐵特定區興建符合現代智慧科技數位警政大樓，張麗善縣長期盼藉由科技導入，提升查緝工作效率量能，更加維護鄉親生命財產安全。

今日新春聯歡會活動內容豐富溫馨，現場播放退休人員回顧影片，安排合照及致贈紀念品，感謝多年來對雲林治安的無私奉獻；同時規劃「圈圈樂」趣味活動、按摩舒壓活動，並提供自助式餐點，讓警察同仁能暫時卸下疲憊，活動最後舉辦摸彩活動，現場氣氛熱絡，充分展現警察大家庭的凝聚力。

縣警局黃富村局長強調，未來將持續精進治安與交通維護、防制詐騙及毒品犯罪等各項工作，強化警政量能與服務品質，結合縣府與民間力量，共同打造安全、宜居的幸福雲林。