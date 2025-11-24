雲林縣議員第3選區 鄉長、政二代投入

雲林縣第3選區縣議員選舉，政二代沈昱霆接棒父親沈宗隆投入選戰，外界看好。（張朝欣攝）

雲林縣第3選區縣議員選舉應選9席，現任8人均有意尋求連任，前議長沈宗隆則宣布交棒兒子沈昱霆。9人中無黨籍占5人，民進黨、國民黨、民眾黨、台灣團結聯盟各1人，外傳民進黨評估還有空間，考慮提名元長鄉長李明明投入選戰。民眾黨已提名現任議員陳乙辰爭取連任，不排除提名第2個參選人。

第3選區包括虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、褒忠鄉4鄉鎮，現任蔡明水、張維心、陳俊龍、黃凱、黃美瑤5人為無黨籍，其餘4人分別為民進黨林文彬、國民黨沈宗隆、民眾黨陳乙辰、台灣團結聯盟王鈺齊。此區各黨派都有其死忠支持者，鐵票區不易鬆動，競爭相當激烈。

擔任雲林縣議會議長9年的沈宗隆，2023年10月請辭議長，即表態要交棒給兒子沈昱霆，29歲的沈昱霆畢業於加拿大西門菲莎大學，曾擔任立委丁學忠辦公室助理、立法院長韓國瑜助理，目前是父親的特助，已在政壇上歷練過一段時間，中央與地方都有服務經驗，年輕有熱忱形象佳，外界認為極具競爭力。

李明明在元長鄉的支持度極高，本屆鄉長無人與之爭鋒，同額競選順利連任，2任屆滿將轉換跑道，據傳民進黨雲林縣黨部選對會評估提名李參選，李本人也有意願，一旦投入選戰，個人實力加上政黨奧援，衝擊力道會很大，競爭者紛紛提前備戰。

民眾黨本屆在雲林縣提名3人參選縣議員，最後僅陳乙辰當選，不僅是雲林縣唯一民眾黨籍縣議員，更是濁水溪以南唯一的民眾黨籍民意代表。

他強調一定會全力以赴爭取連任，希望雲林能有至少3名黨籍縣議員，在議會組成黨團，地方人士分析，民眾黨可能還會提名其他人參選。