雲林縣議會縣政總質詢 議員關注全運會秩序與廢棄光電板回收問題

雲林縣議員黃文祥（上）在縣議會縣政總質詢針對雲林作為綠能重鎮，未來將是這股廢棄潮的第一線受害區。我們不能只談建置的榮光，而忽略退役後的陰影。（記者劉春生攝）

雲林縣議員王鈺齊三十日上午主持縣議會定期會縣政總質詢表示對縣府此次辦理全國運動會相當成功，張縣長及縣府團隊的努力辦理非常成功，予以肯定，唯一針對總統維安人員對總統安全是必須維護，但應顧及到總統與民眾間的觀感。縣府應對此次全國運動會民眾持有入場券與無入場券的進場秩序因人多湧入，均無差別等細節問題，再作檢討。接著縣議員黃文祥提出總質詢，中央這幾年大力推動綠能，尤其太陽能光電設置面積雲林縣在全國名列前茅。我們支持節能減碳，也理解中央「二零五零淨零排放」的政策方向，但我要提醒縣府一件事——太陽能板的壽命只有二十年，回收問題卻可能影響一百年。根據環境部的預估，到二零三五年，全台每年將有超過二十萬噸廢棄光電板需要回收。雲林作為綠能重鎮，未來將是這股廢棄潮的第一線受害區。我們不能只談建置的榮光，而忽略退役後的陰影。



黃文祥議員指出：雲林縣是全台擁有綠能最多的縣之一，但也因此將是廢棄光電板量最大的縣之一。縣府目前是否掌握縣內的光電設置總面積、各案場的退役時程？未來面臨大規模退役潮時，縣府有沒有『回收計畫』的規劃？若中央沒有明確補助或規範，縣府是否會主動制定『雲林縣光電地方自治條例』，將業者回收責任、罰則與滯押金制度納入地方管理？並要求環保局目前環境部雖設有再生能源廢棄物管理指引，但地方執行層面仍相當模糊。是否有統計雲林縣境內已核准的光電板回收業者？這些業者實際具備分解、分選、重金屬封存的設備嗎？分別由環保局長張喬維及縣長作答覆說明。