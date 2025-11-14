雲林縣議會議員林深關心弱勢中低收入戶與邊緣戶生活津貼

▲雲林縣議會議員林深(左)關心弱勢中低收入戶與邊緣戶生活津貼。社會處長林文志(右)答覆將予以協助。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣低收跟中低收入戶總共有7,673戶，經了解後做統計是占全國4.27％。換算起來就是全國列入低收、中低收入戶足足有160萬戶，這160萬戶真的很多，代表台灣生活困苦的人也是很多，政府都還有照顧，有時候生活隨時也會遭受危險，縣政府在113年的急難救助預算是1,400萬元，補助是1,299人次，等於一個人平均補助約1萬多元，所以最近普發1萬元，對每一個家庭相信大家都一定感受的到，尤其是比較貧窮的低收入戶，幫助相當大。現在回歸正題，實際上急難救助金編列很少，剛才算起來1,400萬元補助1,299人次，一個人平均才補助1萬多元而已，1萬多元對社會邊緣人當然很有幫助，如果是家庭職場遇到變故或忽然間發生某種意外的時候，這1萬元、2萬元對他們是沒辦法幫到忙的！請社會處長說明，這1,400萬元裡面，你最大的一筆救助是多少？

廣告 廣告

主席黃議員勝志裁示：針對社會處的社會補助，如果金額上可以給予的資源不足，如果可以編列，盡量編列較多，放寬一些標準，社會資源很多，可以協助這些低收入戶或是邊緣戶。

林議員深指出：邊緣戶突遭變故的時候，你補助1萬元、2萬元救不了什麼啊！像有的家庭只有1位重心在賺錢，如果忽然間發生車禍沒辦法去賺錢，這1萬元、2萬元對一個家庭需要救助的時候，也沒辦法解決什麼，現在遇到急難需要縣府的力量幫助，再予以補助，以解決弱勢者的生活困境。

社會處長林處長文志答覆： 對，沒有錯。議座這樣說法，其實是很有疼惜的心，我們也一直有跟社工提醒，能夠注意到邊緣戶生活上一時的急難。我們急難救助就是依照社工接受通報之後，社工會去做實際的訪視及調閱金融機構存款，或者是去了解不動產、動產等財產歸戶補助大概就是5,000元至1萬5,000元，如果較有急需，會再提高至2萬元，原則上是5,000元至1萬5,000元。