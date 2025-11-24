雲林縣議長黃凱慘了！改口不認向光電業者收賄 遭求刑20年

雲林縣議長黃凱涉嫌向光電業者國金能源收賄1480萬元遭起訴，新北地院今（24）日辯論終結，黃凱偵查期間認罪並繳回犯罪所得，但審理中改口不認違背職務收賄罪，檢方以犯後態度不佳求刑20年。

根據《聯合報》報導，黃凱今天開庭時表示，檢方指控他利用議長職務向縣府索取機密資料交給對國金，但其實就是普通的議員索資和服務鄉親，他不會去洩密或做違法的事，設立太陽能光電場需要使用鄉親的土地，總要給人家一點回饋。黃凱律師也表示，國金申請縣府光電開發同意函一切都依法走正常程序，沒必要花1400多萬元打點加速取得，這些錢純粹是請黃凱在地方協助處理民眾陳情抗議的費用。

檢方表示，黃凱在偵查中全部認罪，到了審判期間卻改口只認不違背職務收賄罪，刻意以檢方未具體求刑誤導合議庭的量刑，因此當庭改為求刑20年。全案定12月22日宣判。

