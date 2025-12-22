雲林縣議長黃凱收賄1480萬 護航光電業者遭判4年10月

無黨籍議員黃凱拿下32票，當選雲林縣議會議長。翻攝張雲善臉書



雲林縣議會無黨籍議長黃凱於擔任議員期間，涉嫌在光電弊案中收受業者賄賂1480萬元。新北地方法院今(12/22)日依《貪污治罪條例》的不違背職務收受賄賂罪，判處黃凱有期徒刑4年10月，褫奪公權3年；前雲林縣建設處長李俊興則因洩密罪遭判刑8個月，可上訴。

對於一審判決結果，黃凱表示，尊重司法制度與法院審理結果，但對判決內容感到遺憾與不平，他認為仍有諸多事實與法律觀點尚待釐清。自己從事公共事務問心無愧，皆出於職責與公共利益考量，案件仍未定讞，已與律師團討論，將依法提起上訴，捍衛清白；在司法程序未確定前，仍會堅守崗位，為雲林縣政監督把關。

廣告 廣告

當初新北地檢署依貪污罪起訴時，檢方考量他在偵查時自白犯罪並繳交犯罪所得，建請法院減刑，然而在法院審理期間改口否認，檢方認定他犯後態度惡劣，當庭求處20年重刑。合議庭最終認定其行為屬「不違背職務收賄罪」，但考量黃凱於偵審過程中自白犯罪並繳回犯罪所得，依法減刑後判處4年10月徒刑。

檢調在雲林縣議長黃凱家中查扣232萬現金及名表。資料照。最高檢察署提供

新北地檢署查出，太陽能廠商檢方認定業者李建勲、連立凱、劉肇昕及賴將文等4人成立國金能源、睿日光電公司，2020年間，2家公司為了優先取得在雲林台西鄉、口湖鄉建置太能能光電案場的縣府同意函，因而找上黃凱，雙方約定由兩家公司分別撥付5000萬元、900萬元賄款作為對價，黃凱則成立機和、機承等兩家人頭公司，計畫以「能源技術服務費」名義收賄。

檢調在雲林縣議長黃凱家中查扣10餘個名牌包。資料照。最高檢察署提供

黃凱等人為了掩飾收賄犯行，還跟立城公司簽訂服務契約，其後黃凱關說雲林縣建設處長李俊興催促申請進度，李俊興因此多次關切下屬並將案場的設置進度回報給黃凱，另將縣府密件line給黃凱，黃凱再輾轉洩漏給其他業者。

檢調查扣雲林縣議長黃凱2輛豪華名車。資料照。最高檢察署提供

黃凱涉嫌利用其職權，請託當時的建設處長李俊興協助關切案情進度。李俊興不僅多次向承辦人詢問案情，甚至透過LINE將縣府內部機密文件傳遞給黃凱，使涉案公司順利取得縣府核發的同意函。業者隨後將1480萬元匯入黃凱人頭公司帳戶，而黃則將賄款用於租賃BMW X6、LEXUS等高級進口車及私人消費。

全案除了2名公務員黃凱、李俊興遭判刑外，涉案的廠商劉肇昕、李建勲、連立凱及賴將文等4名業者，均因對公務員不違背職務行為交付賄賂罪，被判處8個月至1年6個月不等的有期徒刑，其中除劉肇昕外，其餘3人獲緩刑2年，並分別支付20萬元至50萬元不等罰金。

與黃凱相關的陳姓、王姓友人及周姓助理則因洗錢罪分別被判6個月有期徒刑，其中周姓助理獲緩刑2年，陳、王未獲緩刑。

更多太報報導

赴韓旅遊注意！南韓鐵道工會明天總罷工 首爾市緊急加開列車

中選會提名名單出爐！游盈隆主委、胡博硯副主委 藍白推薦人選入列

才公開寶寶性別！陳詩媛曝「聽損基因」 王齊麟喜餅藏洋蔥