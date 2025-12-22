雲林縣議長黃凱栽了！收賄1480萬護航光電業者拿執照 判刑4年10月

雲林縣議長黃凱涉嫌收賄護航光電業者取得執照，遭判刑4年10月。翻攝雲林縣議會官網

現任雲林縣議長黃凱(無黨籍)涉嫌在2020年間，收取光電業者國金公司及睿日公司匯款總計1480萬元，利用職權要求縣府前建設處長李俊興洩漏縣府秘密文件，護航2業者取得台西鄉與口湖鄉太陽能發電場營業執照，新北地院今（22日）依不違背職務收賄罪，判處黃凱有期徒刑4年10月、褫奪公權3年；李俊興洩密罪判刑8月、不違背職務收賄判1年，緩刑2年，其餘涉案業者分別判處6月至1年6月不等有期徒刑。

判決指出，國金公司總經理劉肇昕、睿日公司總經理賴將文，欲取得雲林台西鄉與口湖鄉太陽能發電場營業執照，向縣政府遞交申請文件，並委託立城公司負責人連立凱協助，盼籌設電廠及施工過程中能排除政府阻礙及地方陳抗等情況。

廣告 廣告

連男則指示公司李姓經理，向黃凱行賄，雙方並約定以「服務費」名義交付賄款總計5900萬元，並由周姓女助理協助，分別匯入由黃凱友人陳政昕、王宏傑擔任負責人的機和、積承公司帳戶中，迄今已交付款項共1480萬元。

黃男則利用議員職權擔任「門神」角色，透過李俊興關切申辦進度、要求審核2公司申請案，並索取縣府內部簽呈及公司申請資料等秘密文書；此外，黃還多次帶著業者等人，前往縣府拜會李男、補件、關切案場設置進度等，護航2業者順利取得縣府核發的同意函。

案經新北地檢署起訴後，新北地院今宣判，合議庭認為，黃凱利用職務上之影響力，受託對行政機關人員關說並收受賄賂，依不違背職務收受賄賂罪，判處有期徒刑4年10月，褫奪公權3年，扣案之犯罪所得,480萬元沒收；李男擔任公務員多年，未能謹守分際，將經手之秘密洩漏與議員，涉犯公務員洩漏國防以外之秘密罪，處有期徒刑8月。

而行賄的業者李男、劉男、賴男、連男等，共同犯對於公務員關於不違背職務之行為交付賄賂罪，分別判處處有期徒刑1年、1年6月、8月及10月、褫奪公權1年，需向公庫支付50萬元、20萬元、40萬元，除劉男始終否認犯行外，其餘3人均緩刑2年。

協助處理賄款的周女、陳男及王男等人，則涉犯一般洗錢罪錢，周女處有期徒刑6月、併科罰金3萬，緩刑2年，需向公庫支付10萬元；陳、王2人始終否認犯行，處處有期徒刑6月，併科罰金1萬元，不予緩刑。全案仍可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清

遭遇無差別攻擊怎麼辦？跑就對了！ 網：土耳其冰淇淋都拿不到了還想奪刀

57歲男慎勇抵抗張文反遭刺身亡 15年好友悲喊「值得入忠烈祠」