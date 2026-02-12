雲林縣跨單位強力攔檢運禽車，嚴防禽流感守護公共衛生。(記者劉春生攝)

為全面強化禽流感等重大疫病之防控，並落實家禽運輸安全管理，雲林縣政府展現跨局處聯防決心，於十一日由雲林縣動植物防疫所領軍，聯合環保局及警察單位，在斗南交流道(北上)重要交通樞紐執行「運禽車輛道路攔檢」專案勤務。透過嚴格的實地稽查，務求將疫情傳播風險降至最低，確保縣內產經安全。

此次攔檢勤務針對運禽車輛之合規性進行全方位查核，重點檢查項目包含：運輸人員是否領有合格證書、車輛覆蓋網布是否確實，以及清洗消毒紀錄表之填寫狀態。此外，現場稽查人員同步核對隨車攜帶之「禽隻健康證明書」等法定文件，嚴格把關每一環節。張麗善縣長強調：運輸過程的生物安全防範是防疫成功的關鍵，不容有任何疏漏。

雲林縣政府再次重申，對於未依規定裝載、未確實執行消毒或企圖規避檢查之業者，將法取締與處分，絕不姑息。防疫所所長廖培志呼籲所有運輸業者與業者應自律配合，共同築起防疫長城，以維護產業穩定與公共衛生安全，守護家園免受疫病威脅。