雲林縣跨年晚會吸引2萬人 元旦升旗首度移師北港千人健走祈福迎新年

（觀傳媒雲林新聞）【記者洪佳伶、蘇榮泉／雲林報導】睽違12年，雲林縣再度舉辦大型跨年晚會，31日晚間在雲林縣立田徑場盛大登場。晚會集結11組重量級卡司，包括羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組及韓國人氣團體HIGHLIGHT，吸引逾2萬名民眾共度跨年夜，縣長張麗善也率領縣府團隊一級主管上台，與民眾齊聲倒數迎接新年。接著2026年雲林縣元旦升旗活動」於1月1日上午7時30分在北港鎮北辰國民小學隆重登場。元旦升旗活動首度移師宗教文化重鎮北港，結合升旗典禮、祈福健走與地方信仰特色，吸引上千名民眾共襄盛舉，在新年第一天展現雲林山海大團結的熱情與活力。

「2026年雲林縣元旦升旗活動」在北港鎮北辰國民小學隆重登場。（圖／記者洪佳伶攝）

元旦升旗貴賓雲集，由雲林縣長張麗善親自主持，北港鎮長蕭美文陪同出席，立法委員張嘉郡、副議長同時也是北港朝天宮董事長蔡咏鍀、議員黃文祥、議員黃美瑤、雲林縣警察局局長黃富村、副縣長謝淑亞、副縣長陳璧君、新聞處長陳其育、城鄉發展處處長林長造、衛生局局長曾春美、民眾黨準立委蔡春綢、北港鎮民代表會主席黃美蘭、北港分局局長陳勇誌、水林鄉代理鄉長張東凱等貴賓一同到場，與鄉親攜手迎接嶄新的一年，現場氣氛熱鬧隆重。

雲林縣長張麗善表示，睽違12年，我們縣府再度舉辦跨年晚會，今年選在新建的雲林縣立田徑場，場地完善又交通便利，非常感謝鄉親的熱情支持，晚會吸引超過2萬人參與，11組卡司輪番演出，還有143攤市集讓大家欣賞音樂的同時，也能品嘗在地美食。接著，115年的元旦升旗首度移師北港，別具意義，不僅展現全縣不分城鄉、齊心團結，也讓大家感受到北港作為宗教文化重鎮的獨特魅力。這次活動成功結合愛國精神與在地文化，我們秉持『雲林更好，從心開始』的信念，將持續帶動全縣穩健向前。

元旦升旗首度移師北港，今年活動特別規劃「祈福健走」路線，自北辰國小出發，步行前往北港朝天宮參拜媽祖後再折返，邀請民眾以腳步向媽祖稟報新年心願，祈求風調雨順、闔家平安。健走隊伍手持小國旗沿途前行，抵達朝天宮後齊聚廟埕祈福，呈現獨具北港風情的「元旦拜媽祖」景象。

活動現場由朝天宮千歲阿嬤志工團準備一針一線親手縫製的「手工平安袋」，提供民眾過香爐祈福，傳遞在地長輩滿滿的關懷與祝福，場面溫馨感人，象徵地方信仰凝聚人心的力量。

北港鎮長蕭美文表示，感謝縣府將元旦升旗活動移師北港，讓北港成為全縣迎接新年的第一站，也讓更多人看見北港在宗教文化、公共建設與觀光發展上的成果。未來鎮公所將持續與縣府攜手合作，結合地方力量，為北港注入更多發展動能，打造幸福宜居的生活環境。

