雲林縣農產品拓展巴林通路 布局國際市場

雲林縣政府攜手巴林知名連鎖超市，首度將雲林生鮮特色農產推進中東市場。雲林縣長張麗善表示，這次合作象徵雲林農產品正式布局中東及國際通路，邁向全球化的重要一步。



雲林縣政府攜手巴林AL JAZIRA超市，於旗下三間分店辦理試吃推廣與展售活動。雲林縣長張麗善到場行銷美生菜、五彩蘿蔔、芭樂等多項雲林優質農產品，現場也展示試吃花生、地瓜、雞精、醬油等多項加工產品，向當地消費者及國際客群展現雲林農業的高品質與競爭力。

AL JAZIRA超市執行長Abdul Hameed Dawani表示，非常歡迎雲林縣政府及台灣團隊到訪，雲林農產品品質優良、深具市場潛力，期待有更多消費者選購雲林良品，並期盼未來能展開更深度、長期的合作。

駐巴林代表處大使陳龍錦指出，雲林縣是台灣重要的農業縣市，AL JAZIRA超市則是巴林具代表性的高端通路，雙方合作別具意義。期待未來有更多雲林優質農產進口巴林，深化台灣與中東地區的農業交流。