雲林縣長人選難產？劉建國參選意願保留：賴主席有智慧

民進黨立委劉建國今（30日）上午出席台大雲林分院虎尾院區第二期醫療大樓動土時，被媒體詢問參選的意願，語帶保留。(周麗蘭攝)

民進黨選舉對策委員會至今未拍板雲林縣下屆縣長選舉人選，民進黨立委劉建國今（30日）上午出席台大雲林分院虎尾院區第二期醫療大樓動土時，被媒體詢問參選的意願，他語帶保留僅表示賴主席及選對會絕對會找出一位可以帶領雲林全面升級的一個好人才。

劉建國表示，他曾代表民進黨在上一屆參與縣長選舉，因為敗北自己也很自責，覺得對於民進黨很難交代，所以要他直接表達要持續做的意念，基本上坦白說目前只是希望把現在還有立委的身分，可以跟在地的議員、鄉長、代表把人民給他們的爭取案件做得更好、做得更棒來回報大家。

劉建國強調，民進黨的縣長人選提名還是要尊重黨中央、黨中央的賴主席、選對會絕對有智慧會選出、找出一位絕對可以帶領雲林全面升級、全面提升的好人才。

