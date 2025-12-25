雲林縣長就職7週年 YunlinGPT x AI公文聯合啟航 x 五大首長信箱RPA+AI流程自動化聯合啟動

▲雲林縣政府昨（24）日於縣府大禮堂盛大舉辦「縣長就職7週年—雲林 AI 公文 × YunlinGPT 聯合啟航記者會」，象徵雲林縣在智慧治理與行政創新領域再邁入全新里程碑。

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府昨（24）日於縣府大禮堂盛大舉辦「縣長就職7週年—雲林 AI 公文 × YunlinGPT 聯合啟航記者會」，象徵雲林縣在智慧治理與行政創新領域再邁入全新里程碑。本次啟航活動特別邀請鴻海團隊分享其開發的「YunlinGPT」，同時與帝緯攜手發表公文 AI 系統與五大首長信箱RPA+AI流程自動化，現場並策展各單位的AI應用，展現跨領域技術整合的治理新模式。

張麗善縣長指出，雲林縣進步起飛，接軌國際不脫離智慧科技。她說，智慧科技絕不只是冰冷數據，透過這些數據，能讓公務人員、所有鄉親生活更加安全、安心、安定，是運用智慧科技最重要的目的。

張麗善縣長表示，雲林縣從傳統農業大縣，透過智慧科技，在農業、教育、產業、交通、基礎建設、社會福利等各面向穩步成長，縮短城鄉差距。縣府持續推動數位轉型、AI應用與公共安全建設，回應人口結構、產業競爭、氣候變遷與治理複雜化等挑戰。雲林是非六都中唯一同時獲得 ICF 智慧城市社群認證，並實際參與 ICF 全球高峰會的地方政府，顯示其治理模式具備穩定性與可複製性。雲林亦在國際舞台展現成果，包括榮獲 WITSA 獎項的「守護者聯盟」數位醫療計畫，以及於 APICTA Awards 奪得銀牌的模組化智慧無人養殖船，成功將 AI 與感測技術導入農漁業。

▲AI啟動智領雲林，張麗善縣長說智慧科技絕不只是冰冷數據，而是要讓智慧科技成為縣府同仁助力、讓鄉親真正感受方便與安全。

FoxBrain 大語言模型大腦，縣府提供去識別化的資料，讓這顆大腦升級為公文大腦。透過 AI 協助整理法規、彙整資料與輔助撰寫，讓 同仁可以把時間，從重複性工作，轉回政策思考與服務縣民本身。

為了讓AI應用真正走進公務體系本身，由計畫處統籌訓練了近九百多萬筆公文、四千三百筆法規與行政規範的資料，打造AI公文系統，從最實際的需求出發，導入智慧分派、公文知識庫檢索與 AI 例稿生成三大模組，過去完全仰賴人工搜尋、人工彙整，不僅耗時，也容易因資訊落差影響決策品質，現在透過AI協助，讓過去分散在各單位的經驗與案例得以被快速調用，讓新進同仁也能站在制度累積的肩膀上工作。

民眾服務上，雲林全國首創「五大首長信箱 RPA＋AI 自動化流程」，透過AI智慧分文機制，系統能即時分析來信內容，自動判斷案件性質並分派至正確單位，同步完成案件建檔與資料紀錄，並在資安落地部署的前提下，確保民意資料安全無虞，過去人工分文時間由每件約三分鐘，現在縮短至二十秒，大幅提升案件處理效率，這不是單一工具，而是一整條行政流程的再設計。

雲林縣稅務局、地政處合作建置的稅務地政智慧型服務機，設置於斗六總局、虎尾分局與北港分局，提供多項即時查詢與申辦功能，讓民眾在臨櫃服務之外，也能有更彈性的選擇。同時，結合行動裝置與線上系統，逐步擴充行動支付與數位申辦，讓服務不再受時間與地點限制。

▲AI科技學院結業授證。

在農業、教育與社區領域，張麗善縣長指出，縣府推動氣候調適農業示範、精進「雲林農情通」AI 淹水預報，並透過「雲林小智」整合生活資訊，特別感謝中央氣象署及呂國臣署長，長期提供穩定且高品質的氣象數據，讓地方政府能把資料真正轉化為農民用得到的決策工具。對此，中央氣象署呂國臣署長也感謝有這機會跟雲林縣政府合作，氣象署有很多過去淹水期間下雨資料透過結合AI演算，比如說雨會怎麼下，下的時候水會怎麼淹，氣象署將持續與縣府合作，提供更多未來預報及預警資料，讓縣民在生活方面會多一些保障；教育上建構AI學習體系；社區治理則首創社區AI知識系統，協助永續發展決策。

此外，在縣府計畫處統籌推動 AI科技學院下，各單位應用已持續開花結果，比如地政處臉書小編智慧助理，協助各局處在符合政策重點與行政語彙的前提下，加快新聞稿與對外說明資料的產出速度，同時，智慧簡報生成工具也逐步導入縣府內部作業，協助將既有資料快速轉化為清楚、有結構的簡報內容，減少跨單位溝通的時間成本。這些工具並非取代專業判斷，而是成為行政工作的加速器。

虎尾田徑埸智慧建築工程亦是生成式AI的應用，包括了能源管理針對水電能耗管理的部分進行監控，透過Al技術達到節能減碳的目的、空調能效管理透過空調及中控制和Al數據的分析實現節能控制及預測性保養維護、設備生命週期管理將所有公共設施設備配電盤發電機冰水主機空壓機等連接到一個智慧AI平台，管理整個生命週期並實現保養維修自動化、智慧停車埸自動車牌的辨識透過IP錄影機及AI演算法系統能夠自動識別車牌號碼並記錄車輛進出時間，車位在席及引導系統利用AI技術可以即時檢測空置車位快速獲得停車資訊，自動繳費機透過AI 自動辨識技術提高收費的準確性及效率。

鴻海科技集團董事長特助林鴻傑表示，榮幸能與雲林縣府合作雲林智慧城市2.0，「YunlinGPT」最重要是有縣府支持及資料數據提供，才有辦法訓練模型，這也是我們跟其他縣市合作當中看不到的。希望雲林智慧城市2.0，智慧治理、智慧安全、智慧醫療、智慧生活、智慧教育、智慧經濟六大領域，讓科技成為縣府同仁的助力，讓民眾真正感受到方便與安全。

計畫處長李明岳表示，YunlinGPT 由鴻海團隊協力打造，結合生成式 AI 與政府知識庫，為雲林量身訂製最貼近在地與行政需求的智慧模型；而帝緯的公文AI系統，則能協助縣府在公文處理流程上進行智慧分文、例稿建議與知識庫檢索，實現第一線同仁的AI落地應用。

張麗善縣長再次感謝雲林縣政府團隊群策群力，在她就任七年來一起打拼囊括海內外1千多座獎項，也感謝所有鄉親不間斷地給予鼓勵支持，今天雲林縣政府所拿到各個獎項都屬於雲林縣所有鄉親共同榮耀。

張麗善縣長強調，縣府以「AI 公文 × YunlinGPT × 五大首長信箱 RPA＋AI 自動化流程」作為重要里程碑，持續推進「科技治理、智慧行政」與「AI 雲林智慧城市 2.0」願景，攜手產業與科技夥伴，引領雲林邁向智慧、創新與永續的未來。（照片記者劉春生翻攝）