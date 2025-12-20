雲林縣長張麗善公開發佈水林女兒陳璧君出任副縣長

雲林縣長張麗善活動致詞中，公開發佈水林女兒陳璧君（左一）出任副縣長一職。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬∕雲林報導

針對立法院會的三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府可置副縣市長、秘書長各二人，雲林縣長張麗善二十日出席首屆雲林設計週活動時公開宣布，文觀處長陳璧君這些年的努力付出大家有目共睹，下周將正式發布新人事陳璧君出任副縣長，繼續為鄉親服務。

張麗善致詞時稱許陳璧君這些年對雲林文化觀光的貢獻，不僅任勞任怨更獲得國內外許多獎項的肯定，發揮領頭羊的角色，尤其撕掉外界對雲林文化沙漠及不好玩縣市標籤，相信未來一定能為觀光及產業發展等各項政策的推動，更盡心盡力且成效卓著。

陳璧君說，自己身為水林女兒，感謝張麗善縣長讓她有回鄉服務的機會，雖然自己不是公務員，但上任後先從看懂公文開始立即把握每一分學習機會，隨即逐年擘劃提升產業觀光量能，七年來盡心且用心做好每一件事，未來仍不改初衷協助縣長各項政策的順利推動。