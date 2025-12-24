雲林縣長張麗善就職七週年，與鴻海打造YunlinGPT，AI公文智慧治理再邁新里程。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣長張麗善廿四日於就職七週年告訴鄉親，在團隊的努力七年共獲得海內外一千多座獎座，且與鴻海深化合作推出雲林AI公文×YunlinGPT聯合啟航，全國首創首長信箱透過AI智慧分文，從人工分文每件三分鐘縮短為二十秒，大幅提升案件處理效率，更象徵雲林縣在智慧治理與行政創新領域再邁入全新里程碑。

活動中，特邀請鴻海團隊分享開發的「YunlinGPT」，同時與帝緯攜手發表公文AI系統與五大首長信箱RPA+AI流程自動化，現場策展各單位的AI應用，展現跨領域技術整合的治理新模式。

廣告 廣告

雲林縣長張麗善就職七週年，與鴻海打造YunlinGPT，AI公文智慧治理再邁新里程。（記者陳正芬攝）

張麗善指出，雲林縣進步起飛，接軌國際不脫離智慧科技。智慧科技絕不只是冰冷數據，而能讓公務人員、所有鄉親生活更加安全、安心、安定，是運用智慧科技最重要的目的。雲林縣農業大縣，透過智慧科技，在農業、教育、產業、交通、基礎建設、社會福利等各面向穩步成長，縮短城鄉差距。

張麗善說，雲林是非六都中唯一同時獲得ICF智慧城市社群認證，並實際參與全球高峰會的地方政府，顯示其治理模式具備穩定性與可複製性。亦在國際舞台展現成果，包括榮獲 WITSA 獎項的「守護者聯盟」數位醫療計畫，於 APICTA Awards 奪得銀牌的模組化智慧無人養殖船，成功將 AI 與感測技術導入農漁業。

為讓AI應用走進公務體系，訓練近九百多萬筆公文、四千三百筆法規與行政規範資料，打造AI公文系統，從最實際需求導入智慧分派、公文知識庫檢索與AI例稿生成三大模組；雲林全國首創「五大首長信箱 RPA＋AI 自動化流程」，透過AI智慧分文機制，將過去人工分文每件需約三分鐘，縮短為二十秒完成，大幅提升案件處理效率。

鴻海科技集團董事長特助林鴻傑說，榮幸能與雲林縣府合作雲林智慧城市二點○，「YunlinGPT」最重要是有縣府支持及資料數據提供，也是跟其他縣市合作中看不到的。希望雲林智慧城市的智慧治理、智慧安全、智慧醫療、智慧生活、智慧教育、智慧經濟六大領域，讓科技成為縣府同仁的助力，讓民眾真正感受方便與安全。

張麗善強調，縣府以「AI公文 × YunlinGPT×五大首長信箱RPA＋AI自動化流程」作為重要里程碑，持續推進「科技治理、智慧行政」與「AI雲林智慧城市二點○」願景，攜手產業與科技夥伴，引領雲林邁向智慧、創新與永續的未來。