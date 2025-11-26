雲林縣長張麗善獲「永續傑出人物獎」 雲縣府三項專案同獲肯定

雲林縣長張麗善勇奪「永續傑出人物獎」，社會處與衛生局三項專案同獲肯定。（記者陳正芬翻攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣長張麗善在二○二五台灣企業永續獎中，以前瞻性與深具影響力永續施政藍圖，獲頒「永續傑出人物獎」，為全國唯一獲獎行政首長，展現雲林永續道路的堅定步伐與卓越成效。此外，縣府團隊 社會處與衛生局在此獎項中，亦同步分別奪下三項專業獎項，凸顯雲林社會共融、高齡友善與食品安全領域的深耕成果。

今年雲林縣府在永續領域包括二○二五台灣企業永續獎、亞太暨台灣永續行動獎與台灣生物多樣性獎等，共獲四十一項永續獎項肯定，其中三十七項為亞太暨台灣永續行動獎及台灣生物多樣性獎，亮眼成績象徵雲林縣永續治理整體能量與跨局處協作的長期累積，為各界矚目焦點。

張麗善榮獲「永續傑出人物獎」是此屆唯一獲獎行政首長。獎項評選重點在永續治理的全面性、政策執行力與長期社會影響力，張麗善在低碳轉型、循環農業、弱勢照顧、醫療提升及韌性城市推動等面向均具體展現施政成果。

縣府社會處以「雲林輔具心科技，高齡友善新典範」為題，展現在高齡友善城市的推動深具創新精神，包括科技輔具導入、跨專業合作與社區照護網絡建置，讓偏鄉長者獲得更多照顧資源。

衛生局以「農藥源頭管理，提升食品安全」與「醫養照護，永續衛來」等計畫獲獎。前者透過源頭管理與跨單位協作，提升農產品安全；後者深化醫療與長照整合，推動遠距照護、社區健康促進等措施，為偏鄉居民打造更可近且友善照護環境。

張麗善說，永續發展是縣府施政核心理念。無論減碳、環境、農業、醫療或社會照顧，均以「讓下一代擁有更好的雲林」為目標穩健推動，獲四十一項永續獎項是雲林努力的印記，更是邁向更高永續願景的動力。