雲林縣長戰！劉建國：沒選擇戰場權利 張麗善：奉獻在哪

為了布局2026地方大選，民進黨選對會正式拍板，建議徵召立委劉建國再戰雲林縣長，得知劉建國捲土重來，3年前就與他交手過的縣長張麗善冷回「他這麼多年來對雲林的奉獻在哪裡，大家應該比我還清楚」，至於沒意外將會成為劉建國對手的國民黨立委張嘉郡則是表示平常心看待，希望未來選舉可以是陽光正向的。

民進黨立委劉建國勤跑地方活動，接下來將更加勤快，因為黨中央拍板劉建國再戰雲林縣長，民進黨發言人吳崢說：「民進黨中執會在雲林縣徵召劉建國同志，來參選2026年的雲林縣縣長。」

劉建國過去曾經擔任斗六市市民代表以及雲林縣議員，2015年他與多年對手前立委張碩文曾爆發肢體衝突，2022年捲入論文爭議事件，他選擇出面澄清，這一回他捲土重來參選雲林縣長，其實早在3年前，縣長一戰國民黨張麗善就已經和他交手過，以5萬多票的差距大勝順利連任。

這次劉建國再度出線，他喊話對於之前選舉結果辜負鄉親，這一次他會再次全力以赴為雲林開一條新路，劉建國說：「戰士無選擇戰場的權利嘛，黨既然徵召我，我就是全力以赴。」如果國民黨提名如預期，劉建國這一回的對手將會是力拚接棒姑姑縣長張麗善的。

立委張嘉郡說：「平常心，然後希望就是說，伴隨著雲林的進步，我們未來的選舉可以是陽光正向的。」雲林縣長張麗善說：「他(劉建國)做了這麼多年，到底他有什麼代表作，或是他對於雲林縣的奉獻在哪裡，這個應該鄉親都比我還要清楚。」雲林選戰提前升溫，劉建國第二度再戰張家正面對決火線開打。

