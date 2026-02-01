雲林縣長監護兒少福利！張麗善發5萬元定存單 已嘉惠57名兒少

雲林縣長張麗善用選舉補助款為每名監護兒少定存5萬元，已嘉惠57名兒少。（張朝欣攝）

雲林縣政府1日舉辦「歲末相聚，幸福同行」活動，縣長張麗善到北港鎮南陽國小將5萬元定存單交付給4名已成年的縣長監護兒少，作為他們邁向人生新階段的祝福。張麗善表示她用選舉補助款為兒少存下每人5萬元的定存單，至今已有57名兒少受惠，此次更引發企業回響，提供胖卡餐車、衣服等物資，讓監護兒少提前過個溫馨好年。

雲林縣每年約有50餘名未成年弱勢兒少，因無親屬可擔任監護人，由縣長擔任監護人。張麗善2022年連任成功得票20萬7519票，獲選舉補助款600餘萬元，當年她便決定用補助款為所監護的孩子每人存5萬元定期存款，成年便可取用，暖心創舉大受好評，更為弱勢兒少注入一股實質的幫助力量。

此次活動張麗善將5萬元定存單親自交付給由她監護的4名已成年孩子，作為他們邁向人生新階段的祝福，同時也為去年新增的4名監護兒少存下人生的第一筆5萬元定存，象徵縣府長期守護、陪伴孩子成長，與孩子一同走過人生重要階段的承諾。

在張麗善帶動下，企業也主動響應此次活動，憶霖企業創辦人林宗宏提供胖卡餐車與魔術表演，為活動增添歡樂氣氛；NET服飾邀請孩子們前往在北港鎮新開幕、占地900坪的大型門市採買新衣，讓孩子們在新的一年穿上嶄新希望；北港在地品牌日興堂喜餅，也準備糕餅伴手禮，讓每名兒少帶回祝福與溫暖。

張麗善強調，她有緣成為孩子的監護人，就像他們的母親一樣，所以希望這筆5萬元定存做為孩子人生中的「錢母」，讓孩子的戶頭存款能夠日益豐滿，有足夠的本錢去面對日後的各種挑戰。選舉補助款除用於監護兒少，也用來協助各社福團體，傳遞愛心發揮最大作用。

