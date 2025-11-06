雲林縣長選戰暗潮洶湧 一變數將是選戰結果最大關鍵

2026再披戰袍，立委劉建國說，尊重黨中央徵召與提名機制。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2026地方大選接近，民進黨選舉對策委員會昨(5)日開會拍板立委蘇巧慧參選新北市長，雲林縣再受關注，綠營立委劉建國再披戰袍呼聲最高，國民黨由立委張嘉郡出戰，幾乎已成為「共識」，民眾黨雲林縣黨部副主委林宜豊數月前公開表態參選，3位可能參選人勤走基層，動作頻頻，外界認為未來是否藍白合將成為選戰結果最大變數。

劉建國連任5屆雲林第二選區立委，2022年本屆縣長選戰，民進黨徵召他出馬挑戰爭取連任的張麗善，投票結果劉建國以4萬4899票差距敗選，他深耕地方多年，在綠營基層擁有穩固支持，一直被視為綠營下屆縣長選舉的主要人選。

劉建國受訪表示，縣長提名人選黨內仍在討論中，還沒有最後決定，他完全尊重黨中央徵召與提名機制，也相信黨會推出最能帶領雲林進步的人才，此刻他是立委，最重要是持續為雲林鄉親把關、爭取建設，未來無論站在哪個位置，都會用最大的努力，守護雲林，讓家鄉更好。

國民黨部分，張嘉郡被視為黨內「共識人選」，她是前雲林縣長張榮味的女兒、現任縣長張麗善的姪女，家族在雲林深具影響力，本屆被提名擔任國民黨不分區立委，外界推測是為接棒，代表「張家」參選2026縣長選戰。

張嘉郡就任立委後也多次被詢問，她雖沒有公開表態，不過曾回應強調，她的信念是帶領雲林縣脫離貧窮，實現脫胎換骨的轉變，希望能努力實現這個目標，為雲林縣的發展貢獻力量。張嘉郡從去年至今頻頻出席地方活動，無論是地方建設動土、藝文活動、農業推廣都可見她與張麗善同框，接棒意味濃。

雲林縣百里侯之爭，各方勢在必得，隨著各陣營人選即將確定，選戰也將逐漸白熱化，化，藍白合將成為選戰變數之一，但藍綠對決仍是選戰的主調。

參選2026雲林縣長選戰，立委張嘉郡未正式表態，不過動作頻頻接棒味濃。(記者黃淑莉攝)

