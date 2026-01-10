雲林縣長選戰為錢交鋒 張嘉郡、劉建國同框合影飄煙硝味

國民黨立委張嘉郡（右）、民進黨立委劉建國（左）都將參選下屆雲林縣長，兩人今天在媒體催促下，於元長鄉留下難得的同框照。（周麗蘭攝）

張嘉郡主動向劉建國握手，劉建國彎腰配合，氣氛頗溫馨，但隨後致詞傳出煙硝味。（周麗蘭攝）

國民黨立委張嘉郡、民進黨立委劉建國都將參選下屆雲林縣長，兩人很少正面同框，今（10日）行政院長卓榮泰到雲林元長鄉視察，兩人均到場，在媒體鏡頭等候下，張嘉郡主動向劉建國握手，劉彎腰配合；劉原本不太願意同框合影，勉強配合媒體拍照，張嘉郡趕緊尬聊「你趕快祝我生日快樂」結束尷尬時刻。不過，隨後兩人致詞時還是傳出濃濃煙硝味。

劉建國先抵達舊元長鄉公所在門口等候卓榮泰抵達；張嘉郡隨後趕抵，一路向民眾握手打招呼走入，因劉建國就站在眼前，她主動與劉握手，劉建國彎腰配合。

媒體鼓吹兩人留下難得同框照，張嘉郡沒意見，劉建國澤表示握手時應該有同框了；張嘉郡隨後主動擺好合照姿勢，劉建國勉強移步合影，氣氛有點尷尬，張嘉郡還甜喊「你趕快祝我生日快樂」（張嘉郡生日1月10日），劉建國立刻回「好，生日快樂、生日快樂」，張嘉郡又說「我們為了地方，不分地方、中央，一定要好好爭取」。

幾分鐘後卓榮泰抵達聽取簡報，劉建國禮讓張嘉郡先致詞，張嘉郡話鋒一轉向卓榮泰喊話老農年金應加碼至1萬2000元；劉建國致詞時反將一軍呼籲在野黨立委速審總預算案，傳出濃濃煙硝味。

