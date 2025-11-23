雲林縣長選戰「劉建國對決張嘉郡」成形 蘇治芬曝：地方綠營頻遭張榮味策反

明年就是地方大選，各黨縣市布局備受關注，國民黨立委張嘉郡已表態爭取國民黨提名參選雲林縣長；綠營方面，前雲林縣長蘇治芬則透露人選就是立委劉建國。（圖／李智為攝）

明年就是地方大選，各黨縣市布局備受關注，國民黨立委張嘉郡已表態爭取國民黨提名參選雲林縣長；綠營方面，前雲林縣長蘇治芬則透露人選就是立委劉建國。但蘇治芬也透露，不少聲音攻擊她過去沒在雲林縣長選戰中協助黨內同志，但實際上國民黨籍的前雲林縣長張榮味頻頻策反民進黨人，且「上下都有」，少有人能倖免。

現任雲林縣長張麗善為張榮味胞妹，明年將屆滿卸任，其姪女張嘉郡近日已表態將爭取國民黨提名參選雲林縣長；張麗善也樂意讓其接棒，強調會向國民黨推薦提名，自己也會用盡全力擔任最佳助選員。

張嘉郡身為張榮味的女兒，被視為縣長有力接班人，雖她在2020年立委選舉中敗給蘇治芬，但2024年以不分區立委身分進入立院後，頻頻為地方發聲；若能順利出線於明年代表國民黨參選雲林縣長，選情看好。 可劉建國2024年在雲林縣第二選區以19％的選票差距擊敗國民黨籍的邱良閱，實力同樣不容小覷；如今無論黨內外，劉建國都被看好明年再度披掛上陣，對抗張家班。雖也有蘇治芬再度參選的聲音傳出，但她近期已明確表態無意再戰，並強調人選就是劉建國，不會有變數。

蘇治芬透露，張榮味在地方上都在策反民進黨人。（圖／翻攝自蘇治芬臉書）

不過，蘇治芬也坦言，從過去縣長選舉到她立委落選，經過大罷免後到現在，總有一股聲音說她要選舉；不然就是攻擊她，是她沒幫李進勇或劉建國，兩人才會在縣長局落選。

蘇治芬無奈表示，也許她該說說候選人的檢討能力在哪裡？但她輸給了「張榮味的丁學忠」，還有什麼力氣做大聲公呢？但她也說，自己的沉默至少可以舉幾件事；首先，張榮味都在策反民進黨人，如果順從，張就不會找人和其競選，「不要以為這只有村里長層級，是上下都有，少有人能倖免或倖存」。

蘇治芬也透露，李進勇連任縣長那局，她建議黨中央換劉建國參選，可黨中央沒有接受，是「誤判」；而黨中央要她介入縣長選舉，她提出的唯一條件是「掌兵符」，可當年李進勇的競選總幹事就向黨中央表示「這次我們自己選舉就好了，不要蘇治芬」，這也讓她感到心痛。

以張榮味為首的張家在雲林縣影響力甚大，2005年張榮味因議長賄選案遭褫奪公權2年，縣長職務被解除後，李進勇便被派任雲林縣長，而後民進黨在雲林執政逾10年。

2005年底蘇治芬當選雲林縣長，也是雲林首名女性縣長；2009年蘇治芬成功連任、2014年李進勇也順利擊敗張麗善。可2018年李進勇競選連任失敗，張麗善復仇成功；2022年劉建國也敗在張麗善手下，顯見張家實力難以撼動。



