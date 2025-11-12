雲林縣颱風假宣布頻更改 網批「刪文超人」！縣府解釋了

▲ 圖／資料照

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

「鳳凰」颱風來襲，雲林縣政府宣布今(12)日停班課一天，不過，昨(11日)晚卻傳出圖卡出包，先是有民眾發現行政院人事行政總處官網出現「雲林縣明天停止上班、停止上課」遭撤下，雲林縣長張麗善接著又發文稱「正常上班上課」，後來又刪文改成「停班課」，讓民眾看得霧煞煞，直呼「到底放不放假？」對此，雲林縣政府也出面解釋了。

「鳳凰」進逼，全台縣市幾乎晚上8點宣布隔天是否放假，但雲林縣的停班課發布卻是反反覆覆，先是晚上7點多時，在行政院人事行政總處官網顯示停止上班課，沒多久又撤下，接著張麗善在社群平台宣布「正常上班上課」，但又刪除文章，直到晚上8點24分，雲林縣府臉書與官網才正式公告「雲林縣12日停止上班、停止上課。」這番操作也讓一票網友傻眼，直呼「這次是確定了嗎？不要再po了又刪 玩弄我們感情捏」、「刪了又刪，好玩嗎」、「我的心情像坐雲霄飛車」、「要放不放？發了又刪」、「刪文超人」。

對此，雲林縣政府新聞處長陳其育解釋，昨天晚上7點40分左右，就先跟行政院人事行政總處通報「停班停課的訊息」，但考慮跟鄰近縣市約定時間不同，所以先撤回；至於縣長臉書的圖卡失誤，陳其育回應，是團隊不慎貼錯圖文，縣府也在第一時間立即進行查證，並重新發布了正確的內容，承諾將檢討相關作業流程，避免再發生類似情形。

