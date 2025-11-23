雲林縣首座交通安全體驗區，打造人本交通教學基地，全面提升用路人安全意識。(記者劉春生攝)

▲雲林縣首座交通安全體驗區，打造人本交通教學基地，全面提升用路人安全意識。(記者劉春生攝)

為深化交通安全教育，雲林監理站今日隆重舉行交通安全體驗區推廣活動。交通部、公路局、雲林縣政府及轄區各機關代表均親臨與會，場面熱絡。

交通部公路局嘉義區監理所所長張耀輝致詞時表示，感謝交通部及公路局挹注經費及提供指導。雲林監理站交通安全體驗區以「人本交通、停讓文化」為核心理念，建構出一套沉浸式的學習環境。透過多元模擬體驗，我們致力於建立「安全通學、安全行路」的交通指引，讓參訪者能在最安全的虛擬實境中，學習並紮根正確的交通安全知識。

廣告 廣告

張所長同時感謝雲林縣政府、雲林縣交通工務局透過疊加補助、補助名額無上限、學生公假受訓等措施，大力支持機車上駕訓政策，以及交通部公路局雲嘉南區養護工程分局協助雲林監理站站內柏油重鋪及劃設標線等工程，使站區環境煥然一新，同時感謝臺西客運公司支持交通安全，捐贈低底盤公車作為體驗區展示車輛。期望未來能持續透過跨機關合作，共同為雲林縣的道路安全盡一份心力。

雲林監理站站長陳?文表示，交通安全體驗區包含戶外體驗及室內互動區域，其中戶外體驗區利用汽車考驗場閒置空間，以真實比例呈現視野死角、內輪差、行車管制號誌路口、小綠人行人號誌、行人穿越道；室內小型車體驗區則提供交通安全教材、影片播放、路口停讓教具互動、小型車實境體驗(A、B柱視野死角)、酒駕實境驗等宣導活動，以真實道路情境培養正確路權觀念，期能有效提升民眾交通安全意識。

交通安全體驗區可接受團體線上預約報名，歡迎學校、機關團體等多加利用並協助宣導推廣，共同增進雲林縣道路交通安全。