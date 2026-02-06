雲林縣黨部通過提名選縣長 張嘉郡：將在張麗善奠定基礎上讓雲林脫胎換骨

國民黨立委張嘉郡。張嘉郡辦公室提供



記者周志豪／台北報導

迎戰年底縣市長選舉，國民黨雲林縣黨部今通過提名立委張嘉郡參選下屆雲林縣長。張嘉郡表示，她感謝縣黨部主委簡明欽肯定，也感謝黨部委員們的支持，會全力以赴帶領國民黨選將，並「串連友黨」，一起打贏年底選戰。

張嘉郡表示，未來會持續勤走基層、傾聽民意，了解20鄉鎮市需求，未來會逐步提出讓民眾有感的政見，在雲林縣長張麗善過去7年努力與貢獻所奠定基礎上，持續加速前進，徹底讓雲林脫胎換骨。

張嘉郡說，自己過去2年在立法院也積極配合縣政團隊運作，協助地方爭取中央建設與經費，非常了解雲林過去7年的施政方向。

