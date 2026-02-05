雲林縣一一五年中小學聯合運動會隆重登場 縣長張麗善勉勵選手為雲林爭光

張縣長將聖火，傳給虎尾高中排球隊擔任的聖火隊。(記者劉春生攝)

▲張縣長將聖火，傳給虎尾高中排球隊擔任的聖火隊。(記者劉春生攝)

雲林縣一一五年中小學聯合運動會(五)日一早由縣長張麗善在教育處長邱孝文陪同及天后宮主委黃尾吉協助下，於虎尾天后宮引燃大會聖火，再由虎尾高中排球隊擔任的聖火隊傳遞到縣立田徑場，緊接在斗南國小電音三太子與石榴國中現代舞精彩表演，及各鄉鎮市代表隊伍的歡呼進場中，雲林縣一一五年中小學聯合運動會熱鬧的揭開序幕。

張麗善縣長表示，雲林縣舉辦一一五年全縣國中小聯合運動會，一大早來到虎尾天后宮取聖火，祈求天上聖母護佑這次全縣運動所有的人員平安，選手贏得他們心目中理想的成績，同時也為選手們加油勉勵!

張縣長指出，全縣中小學聯合運動會場地正是一一四全運會會場，也舉辦過跨年晚會，設備完善且新穎，一定可以讓選手們能夠如魚得水，把平常訓練的實力發揮的淋漓盡致；今年全縣國中小聯合運動會一共有一千四百三十名選手，將展開為期三天的賽程，預計選拔出最優秀的選手代表雲林縣參加今年的全國中等學校運動會，為雲林來爭光。

教育處長邱孝文說，中小學聯合運動會的最主要目的，除了展現各校的運動成績表現外，最重要的是選拔今年度四月份全國中等學校運動會的縣內選手，以及小學田徑賽全國賽選手，希望選手們都能有優異表現，選拔出來的選手我們會再加以培訓，來為雲林縣爭光。邀請鄉親撥空到場為雲林的子弟兵加油打氣，見證他們在場上揮灑汗水、追逐夢想的榮光時刻。

邱處長並指出，為了留住體育人才，縣府近年來排除了財政困難，建立「優秀選手轉任教練」機制，成功增聘了二十位專任運動教練，這項政策不僅讓優秀選手無後顧之憂，更將寶貴的實戰經驗傳承給下一代，落實體育扎根。