雲林縣一一四年度市區道路及人行道管理養護考核揭曉 莿桐鄉再奪冠軍、東勢與古坑表現亮眼 張麗善縣長勉勵續推「安全、暢行、友善」道路環境
▲雲林縣一一四年度市區道路及人行道管理養護考核揭曉，張麗善縣長頒獎莿桐、東勢與古坑鄉公所肯定績優表現。(記者劉春生攝）
雲林縣政府推動市區道路與人行道優化成果豐碩，「一一四年度市區道路及人行道管理養護考核」結果出爐，莿桐鄉、東勢鄉及古坑鄉脫穎而出，優異表現獲得評審委員一致肯定，三鄉鎮依名次將分別獲得最高四百萬元獎勵補助經費。張麗善縣長二十五日親自頒獎，表彰其在道路維護與人行環境改善上傑出貢獻；莿桐鄉長廖秋蓉、古坑鄉長林慧如及東勢鄉公所秘書許崧靂、斗六市公所主任秘書孫旺田蒞臨受獎。
其中，莿桐鄉連年奪冠，穩居第一。莿桐鄉公所長期在道路平整、人行道修繕與通行安全維護上的專業與效率，再度蟬聯第一名，展現卓越執行力。莿桐鄉長廖秋蓉表示：「感謝縣府長期指導與協助，團隊秉持『安全優先、民眾便利』的理念，持續改善通學步道、排水及照明設施，讓居民走得安心、過得舒心，這份榮耀屬於全體鄉親。」另，東勢鄉與古坑鄉戮力於道路維護管理及創新作為分別名列第二、第三名。古坑鄉長林慧如肯定公所團隊努力，此次古坑鄉獲得第三名還有很大進步空間，期勉公所團隊努力向莿桐鄉公所看齊；代表東勢鄉公所出席領獎秘書許崧靂期盼縣府團隊多關心東勢鄉偏遠地方建設；斗六市公所主秘孫旺田也表示，人行道改善是條漫長的路，在這過程中公所秉持與各方多做交流、傾聽各方意見，希望能夠做到大家都能滿意的人行環境。
縣長張麗善表示，縣府持續精進人行環境，雲林縣政府在內政部國土管理署辦理的「一一四年市區道路養護暨人行環境無障礙考評計畫」，其中「人行環境」項目表現優異，榮獲縣市型甲組前二名優異成績，展現縣府積極推動友善步行空間的決心與成效。另於「民眾票選路段」改善項目，斗六市明德北路三段也榮獲殊榮。該路段過去因通行需求高且人行空間不足，經縣府積極整修後，道路交通視線改善、導盲設施補強、人行鋪面拓寬更新及新增停車格空間等成果顯著，獲得地方居民一致好評，成為此年度改善典範，將於十二月中旬接受內政部頒獎。
張麗善縣長指出，雲林縣雖不若六都出門有捷運等便捷公共運輸，但完善「路平、燈亮、水溝通」基礎建設是共同政策目標。期盼各鄉鎮市長於路平專案能因地制宜考量鄉親需求，於各鄉鎮市、在各社區裡創造建置安全舒適平整道路環境，讓所有用路人、行人鄉親得到最好守護。
雲林縣交通工務局局長汪令堯指出，雲林縣在「一一四年市區道路養護暨人行環境無障礙考評計畫」獲中央給予高度肯定，他感謝各鄉鎮市公所齊心齊力，完善市區道路，期許明年繼續努力再創佳績。
雲林縣交通工務局藉由成果研討會特別邀請交通安全專家──李明聰助理教授（國立高雄科技大學運籌管理系）進行專題演講。李教授兼任國土署委員，專長於綠色運輸與配送、節能減碳、安全駕駛及短期交通預測，並曾參與多項運輸規劃與交通安全計畫。
李教授指出，隨著「行人地獄」等交通議題受關注，道路安全需從設計源頭檢討。他分享國內外成功案例，剖析易肇事路口的常見缺失，如視線遮擋、標線不明、號誌配置不佳及停車規劃不足等問題，並提出可行性改善策略，促進縣市間的經驗交流。
張麗善縣長再次感謝各鄉鎮公所的努力與投入，道路養護與人行道改善並非短期工程，而是民眾日常生活安全的基礎。期許各鄉鎮持續精進、互相學習，縣府也會秉持『安全、暢行、友善』的原則，強化導盲設施、優化交通號誌與行穿線設計，讓雲林成為更安全、宜居、幸福的縣市。
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 5 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 2 小時前
獨家／CPB選秀吸逾10國600選手參加 前統一獅教頭呂文生出任教練
中國棒球城市聯賽（CPB）規劃明年1月開打，選秀會今（26日）登場，吸引了12個國家、近600名球員參加。本刊掌握，當中雖不乏台灣籍選手，但都屬中職戰力外球員；不僅如此，曾效力中職統一7-ELEVEn獅隊，後擔任統一總教練的「飛總」呂文生，也將在CPB球隊執教鞭。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 5 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 4 小時前
台積電logo大揭密！tsmc小寫意義、11個小黑點代表什麼？公司元老親自解釋
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著AI時代來臨，「護國神山」台積電（2330）營運成果更上一層樓，不只今年股價漲幅高達36%，市值更正式突破1兆美元，驚人...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 8 小時前
中國CPB聯賽今選秀 前富邦悍將外野手第2輪獲指名
中國棒球城市聯賽CPB（Chinese Professional Baseball，CPB）明年1月開打，有5隊參賽，包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠和上海正大龍，今天在深圳進行選秀會，前富邦悍將外野手王詩聰在第2輪獲長沙旺旺黑皮指名，眾所矚目的林益全和曹錦輝並未在選秀名單。自由時報 ・ 3 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 20 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 1 天前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前