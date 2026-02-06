雲林縣115年公費照服員訓練開課中 培育長照人才

為了培育長照人才，協助失業民眾就業，雲林縣府勞動暨青年事務發展處規劃辦理「照顧服務員訓練班」，為學員提供專業技能，有意願從事照顧服務工作者，均可報名參加。



雲林縣長張麗善表示，雲林縣已進入超高齡社會，目前雲林縣需要長期照顧服務的人數約3萬人，需要更多照顧服務員補足人力缺口。未來希望培育更多照服專業人力，提升服務品質，實現聯合國永續發展SDG8合適工作及經濟成長、SDG3健康與福祉，在地老化、在地照顧、健康政策。

雲林縣府勞動暨青年事務發展處處長張世忠表示，年滿16歲以上、身心狀況良好且有意願從事照顧服務工作者，無論學歷，均可報名參加。課程為學員提供專業技能，未來可至各類長照機構或私人看護等多元場域發展，期待更多人力加入長照行列，共同為長者創造更優質的照護環境。