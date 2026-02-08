雲林縣115年度中小學聯運閉幕 21項32人破大會紀錄





雲林縣115年度中小學聯合運動會，經過3天的熱情參與及激烈競技下，於7日下午圓滿落幕，這是中小聯運首次在全新的雲林縣立田徑場競賽，許多紀錄被改寫，共有21項32人，打破大會紀錄。

「這場比賽不僅是選手一年一度訓練成果的檢驗，更是邁向115全中運與國內外賽事的起點。」副縣長謝淑亞期許選手能保持這股氣勢，持續精進，突破自我、為縣爭光。縣府也會全力支持，做選手與教練們最堅強的後盾。感謝所有師長與工作人員這三天的付出，期許雲林上場，再創佳績。

廣告 廣告

成績部分，斗六高中展現了強大的實力。蘇翊涵在高女200公尺決賽中跑出24.74秒的佳績，強勢打破大會紀錄；她更帶領隊友400公尺接力中以48.90秒刷新紀錄。此外，斗六高中也在高中男子組混合1600公尺接力項目中，以3分45秒55的成績寫下新猷，展現了團隊絕佳的默契與速度。

長跑與田賽項目則是斗南高中的天下。高中男子組3000公尺決賽，游閎霖以9分32秒45打破紀錄；女子組吳宜欣亦在同項目以11分45秒60刷新大會成績。撐竿跳高項目，虎尾高中許庭瑞以4.82公尺及斗南高中黃优弘在十項全能的撐竿跳高分項中也跳出4.81公尺，雙雙打破紀錄。

國小端的表現同樣令人驚艷。鎮南國小在競走項目展現統治力，王子于在國小五年級女童3000公尺競走繳出16分33秒70的成績；林禹靚則在國小女童組同項目以16分05秒24刷新紀錄。北辰國小女童在400公尺接力決賽飆出52秒79的佳績；中山國小男童接力隊在預賽就以50秒98打破大會紀錄 。

值得一提的是，二崙國小全能小將廖貫閎，他不僅在國小男童跳高以1.66公尺刷新紀錄，更在三項運動中拿下2020分的高分打破大會紀錄，成為本屆賽會的雙料破紀錄王，展現了極佳的運動天賦與教練團的訓練成效 。

各組團體錦標成績。高中男子組田賽錦標由斗南高中以6金5銀2銅的壓倒性優勢奪冠，虎尾科大與虎尾高中分居二、三名；徑賽錦標同樣由斗南高中拔得頭籌，斗六高中與虎尾高中緊追在後。

高中女子組方面，斗六高中展現其在徑賽的傳統優勢，以7金3銀1銅奪下徑賽總錦標，斗南和麥竂高中分居二、三。斗南高中在高女田賽錦標中以5金之姿封后；斗六高中、虎尾高中則在高女田賽拿下亞及季軍。

國中組部分，二崙國中在男子田賽表現優異，奪下冠軍，建國國中、斗六國中則是二、三名。；男子徑賽則由斗六國中稱王，斗南高中、虎尾國中也分別拿下亞、季軍。

國中女子組田賽與徑賽錦標，皆由斗六國中強勢包辦雙料冠軍，成為國中組的最大贏家。徑賽二、三名是莿桐國中與東南國中。田賽是建國國中與斗南高中排名二、三。

國小組的競爭則呈現百花齊放的態勢。國小男童田賽前三名為虎尾鎮、斗六市、土庫鎮，徑賽冠軍同樣落入虎尾鎮口袋，第二是西螺鎮第三為斗六市。國小女童田賽分別為北港、斗六、古坑，徑賽由北港鎮封后，西螺鎮、斗六市拿下二三名。

校別錦標方面。北辰國小拿下男女童校別錦標總冠軍，中山國小與鎮南國小分獲二、三名 。五年級成績排序為:男童田賽是水燦林、饒平、二崙。徑賽是鎮南、斗南、北辰。女童田賽是鎮南、台西、二崙。徑賽是四湖、斗南、公誠等國小。

更多新聞推薦

● 汽油降0.2元 柴油漲0.3元