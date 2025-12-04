雲林縣2025數位嘉年華 宣告雲林邁入「AI教育元年」

學童擔任擹位關主,與闖關者沉浸式體驗飛機起降模擬（圖:雲林縣政府提供）

「雲林縣2025數位嘉年華」4日在土庫國小盛大登場，雲林縣長張麗善宣告雲林邁入「AI教育元年」，不僅落實全臺唯一的「師生有平板」與「班班有大屏」高覆蓋率，更與東吳大學簽署合作備忘錄（MOU），透過數據驅動與AI賦能，勾勒出 K-12 完整的智慧學習路徑。



張麗善縣長與東吳大學詹乾隆校長共同簽署「教育大數據與智慧創新AI學習中心合作備忘錄」。張麗善指出，透過與東吳大學海量資料分析研究中心的合作，將建構雲林專屬的教育大數據資料庫，進行精準分析。活動同步公開發布「全國首創數位線上觀課系統＋大數據分析」，結合公開觀課機制與大數據進行精準分析。

雲林縣將與東吳大學巨量資料管理學院和輝達（NVIDIA）成立的「智慧創新AI學習中心」合作，標誌著雲林智慧教育的三大版圖正式串連成形：從國小端的智慧教育中心、國中端的六大自造科技中心，向上延伸至高中端的智慧創新AI學習中心。這條完整的縱向學習路徑，將成為支持孩子科技能力發展的強大引擎。



雲林縣教育處表示，未來縣府將持續深化教師的AI教學增能，並善用大數據資料庫與線上觀課分析推動「精準教學」，科技不只是走進教室，更能深入每位孩子的學習需求，不僅縮短城鄉差距，也展現教育平權，讓雲林的孩子能自信迎接未來的挑戰。



數位嘉年華體驗攤位橫跨教育部、企業與在地團隊，展示內容包羅萬象，從因材網AI學習內容、縣購軟體互動展示、足球無人機競速、VR 體驗、雷射創作、AI遊戲、飛行模擬器等創新科技，使科技學習跨越課堂邊界，延伸至生活文化之中。



現場「大屏＋小屏 雲林e起來」的主題情境，讓學生在闖關中自然啟動學習動機。此外，也安排四場「數位公開授課」更吸引大批教師觀摩，透過平板與AI工具的輔助，教師示範了如何進行數位教學與即時反饋，帶動教學型態創新。