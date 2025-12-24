雲林美女處長升副縣長！背景橫跨媒體、時尚、學界

陳璧君（右）將升任雲林縣副縣長。翻攝自臉書



配合《地方制度法》修正，雲林縣政府於22日發布新一波人事調整，宣布副縣長與副秘書長人選分別為陳璧君、黃凱達，兩人將同步於2026年1月1日到任，期盼強化縣府施政量能，延續既有建設與治理成果。

新任副縣長一職，將由現任文化觀光處處長陳璧君接任。陳璧君具國立政治大學企業管理碩士學歷，歷任香港商壹傳媒副總編輯、三立電視台時尚總監、誠品生活AXES時尚顧問及實踐大學助理教授，專業背景橫跨媒體、產業與學界。

陳璧君自民國108年就任文化觀光處處長以來，帶領團隊推動多項觀光與文化政策，數年間成功讓雲林觀光人次由約700萬成長至2000萬，並獲選第十五屆MVP經理人，相關施政成果亦累積多項國際獎項肯定，為雲林文化觀光形象帶來顯著轉變。

副秘書長人選則由現任縣府參議黃凱達出任。黃凱達擁有國立臺灣大學土木工程學系碩士學歷，歷任地政處處長、工務處處長及城鄉發展處處長等要職，行政資歷完整；未來就任副秘書長後，仍將兼任縣長辦公室機要秘書，協助統籌跨局處行政事務。

張麗善表示，雲林縣府團隊過去7年在交通建設、工程水利、產業發展、社會福利與財政改善等面向均有明顯進展，相關施政成果亦屢獲獎項肯定。期盼在新任副縣長與副秘書長的加入下，持續與縣府同仁攜手合作，為雲林未來發展穩健打下基礎。

