雲林美女處長升官了！最新人事任命曝光

雲林縣副縣長陳璧君。（圖／雲林縣政府）





雲林縣政府公告最新的人事發布，為了在接下來的一年能更精準地推動各項建設，雲林縣長張麗善這次精挑細選出兩位核心大將，分別接任副縣長與副秘書長要職，其中新任副縣長由現任文化觀光處處長陳璧君接任，其亮眼外表也引發不少討論。

雲林縣政府於22日正式發布最新的人事任命，配合地方制度法的修正，新任副縣長由現任文化觀光處處長陳璧君接任，副秘書長則由參議黃凱達出任。這兩項重要的人事案將同步於115年1月1日正式生效。張麗善縣長強調，過去7年縣府團隊在各個領域都有顯著表現，接下來將透過這兩位優秀人才的專業與行政閱歷，帶領縣府同仁繼續為雲林未來的長遠發展打拼。

新任副縣長陳璧君擁有政治大學企業管理碩士學位，在進入公部門之前，她在時尚與媒體界擁有極高名氣。陳璧君曾擔任香港商壹傳媒副總編輯、三立電視台時尚總監以及誠品生活顧問，甚至在大學擔任助理教授。自108年就任文化觀光處處長以來，她展現出強大的行銷與管理能力，不僅讓雲林的觀光人次在5年內從700萬瘋狂飆升至2000萬，更讓雲林在國際獎項中大放異彩，拿下了數十座獎盃，她個人也因此獲選為第15屆MVP經理人。

雲林新任副縣長陳璧君。（圖／雲林縣政府）

另一位獲重用的人才是即將接任副秘書長的黃凱達。黃凱達目前擔任縣府參議，擁有台灣大學土木工程學系碩士的專業學歷。他在雲林縣政府服務期間，曾先後擔任過地政處、工務處及城鄉發展處的處長，對於雲林的基層建設與都市規劃非常熟悉。黃凱達在行政管理上閱歷豐富，且未來仍會兼任縣長辦公室的機要秘書，負責協助統籌縣政事務的順利運作。

副秘書長黃凱達。（圖／雲林縣政府）

張麗善縣長表示，縣府團隊過去在交通建設、水利工程、產業發展以及社會福利等方面，表現都相當卓越且得獎無數。面對新的一年，她對這兩位新任幹部寄予厚望，希望藉由陳璧君在品牌塑造與觀光經營的長才，加上黃凱達在工程建設與地政方面的深厚基礎，能讓雲林縣政在各方面更上一層樓，持續為縣民創造更有感的福利與建設成果。

