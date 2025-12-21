雲林義診行 追蹤小腦萎縮患者

偏遠山區，看見醫療之愛，雲林慈濟人醫會和志工，透過往診，持續關懷小腦萎縮症病友，也替他年邁的父母，減輕負擔。

一手扶著欄杆，一旁有人攙扶，儘管走路搖晃，25歲的小帆認真復健，他患有小腦萎縮症，身體協調性和平衡感不好，容易跌倒。 雲林人醫會醫師和志工居家往診關懷，開朗又健談的小帆，開心的跟大家聊天。「我很喜歡去台北車站逛街，現在就沒辦法去逛街。」

從台北搬回來雲林古坑，小帆以往在台北的大醫院接受治療。小帆的爸爸 王先生：「因為我們住在古坑山區，算是比較偏鄉的地方，小孩子又不方便，出門在外都需要人家帶，還有保母帶，感謝慈濟醫師出來這邊義診。」

慈濟人醫會醫師 吳昭瑩：「我們也是多鼓勵他，有空可以多多走路 多多復健，他本人是還滿樂觀的 ，為了讓他生活中 有一個目標，就多鼓勵他，可以幫他的爸爸整理家園。」

走入山區往診關懷，陪伴一個個需要支持的家庭。 住在樟湖村山上，84歲的黃張阿媽，長期臥床肢體日漸萎縮，志工協助阿媽擦拭身體，更換尿布。 藉由祝福歌傳遞心意，大家的關懷和陪伴不會停止。

