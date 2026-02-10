雲林翁疼孫湊嘸錢買披薩！暖心妹與店員接力送愛心...網友全看哭

一名網友分享自己幫助老翁購買披薩的暖心過程。示意圖／Freepik

台灣人就是有愛心！一名女網友在社群上分享，某天中午到披薩店取餐時，注意到一名年紀非常大的老爺爺，手握著幾枚零錢，在店門口徘徊，一問下得知對方想買披薩作為獎勵孫子的禮物，但卻因錢不夠而遲遲無法下手，眼見爺爺心有餘而力不足，女子決定幫助他完成這項愛的禮物，店員的一善舉也讓大批網友直呼欣慰。

回顧當時情景，原PO表示，阿公說孫子考試考100分，想買披薩當成獎勵，拿著零錢詢問「70塊夠不夠買一個最便宜的」，令人相當心疼，因此把手上的披薩直接送給阿公。

然而，小小善舉也被店員全程目睹，原PO表示，正當自己準備再買一個披薩時，店員直接說道「不用錢」，並再送出一張免費兌換卷，「你下次拿這張來取貨也是免費」，讓她感動直呼「我肯定這世界上做好事真的有好報！！我愛雲林」。

一名網友分享自己幫助老翁購買披薩的暖心過程。圖／翻攝自Threads

貼文曝光後掀起網友熱議，紛紛表示「哪間店的店員，拜託必勝客的小編給這個店員鼓勵」、「原本今天心情很差，看完這篇突然覺得世界還是很美好的」、「謝謝你和必勝客店員，好心人都一生平安」、「店員的舉動真的讓人很感動」、「為什麼你可以這麼棒」。



