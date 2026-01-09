「雲林考區」國中教育會考簡章公告 提醒學生及家長留意期程

115年國中教育會考日期訂於5月16、17日舉行／雲林縣政府提供





115年國中教育會考簡章於1月9日公告，考試日期訂於5月16日及17日舉行，簡章可於網路免費下載，紙本簡章則可向國立虎尾高中洽詢購買。今年雲林縣預估約有4934名國中三年級畢業生報考，較去年減少24人。教育處提醒考生及家長，務必掌握各項重要期程，依簡章之規定相關完成資料繳交及報名作業，並妥善規劃升學進路。

本次國中教育會考雲林考區考場設於斗六高中、虎尾高中、北港高中、斗六家商、土庫商工、西螺農工、虎尾農工及北港農工等8所學校。學生實際應試考場位置將於報名截止後公告，准考證預計於115年4月10日發放，請考生及家長多加留意相關訊息。

廣告 廣告

國中教育會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗（考試時間表如附件），各科試題均依十二年國民基本教育課程綱要國中階段能力指標命題，學生依學校所採用之教科書學習即可應試。教育處亦提醒考生要多加留意考試相關資訊，並妥善準備，務必熟悉試場規則與違規處理方式，確實遵守規定避免違規行為，以免影響考試權益。

隨著升學制度多元化，各項入學管道招生簡章將於115年1月15日公告於「國中畢業生適性入學宣導網站」，供學生及家長查詢各項升學途徑。雲林區高級中等學校免試入學簡章，亦可至雲林區免試入學委員會網站免費下載，紙本簡章則可向國立虎尾農工洽詢。

教育處再次提醒，現行入學制度採「考招分離」，國中教育會考僅作為學習成果評量，不直接分發學校，考生仍須依自身興趣與性向，另行報名參加高級中等學校免試入學、特色招生或五專免試入學等入學管道，完成錄取分發程序。縣府將持續推動適性入學宣導與相關輔導措施，期盼協助每位學生順利銜接下一學習階段，選擇最適合自己的學校與進路。

簡章下載網址如下：

雲林考區115年國中教育會考網站：https://www.hwsh.ylc.edu.tw/ischool/publish_page/61/

國中畢業生適性入學宣導網站：https://shs.k12ea.gov.tw/

115年雲林區免試入學委員會網站：https://ylc.entry.edu.tw/

更多新聞推薦

● 藍白攜手續擋總預算審查、軍購特別條例 政院：延會卻虛耗時間、阻政府照顧民眾