雲林肉品市場多方聯繫 確保供貨穩定與豬農收益

（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）農業部宣布恢復活豬運輸與屠宰拍賣作業，雲林縣肉品市場開始多方聯繫，今天下午3時後開放豬隻進場，為消化禁運禁宰15天的豬隻，每天增加拍賣頭數和屠宰能量，對於明天市場拍賣有信心。

中央災害應變中心昨天宣布，全國未再發現第2例非洲豬瘟，達到清零目標。歷時15天的活豬禁運、禁宰措施，自今天中午起分二階段解禁，最快7日市場可供應溫體豬肉，但仍禁廚餘養豬。

為維持豬農秩序出豬，配合市場作業與屠宰能量，避免集中出豬導致拍賣價波動，雲林縣肉品市場這幾天與豬農、承銷商、冷凍廠和肉攤等聯繫，確保供應穩定與農民收益。

雲林縣肉品市場總經理黃加安今天說，市場每天在作業結束後執行全面清洗與高壓噴霧消毒作業，並維持監測環境衛生，秉持「清潔、封閉、分流」三大原則，確保防疫安全與肉品品質。從今天下午3時起開放豬隻進場，所有車輛必須經過消毒後才可入場。

由於禁運禁宰15天，雲林肉品市場預估雲林縣有3萬頭豬隻因此未進入拍賣市場；黃加安表示，中央要求各肉品市場每天增加10%交易數量，雲林縣原本交易頭數為2400頭，從明天起來到2600頭，占全國拍賣頭數約1成。

豬農們擔憂價格波動，對此，黃加安有信心，因為原本週六都不進場採購的冷凍廠表態，從本週起增加週六採購。雲林縣肉品市場估計3萬頭豬需3個月方可消化。

因應進場頭數增加，雲林縣肉品市場從明天起因此提前1小時進行拍賣，以利後續屠宰作業，雲林縣最快在明天中午或下午即可購買溫體豬肉。

雲林縣養豬協會理事林明彥採異地飼養1萬多頭豬，今天忙著幫豬隻搬家，讓牠們有更舒適的空間，同時接回在桃園觀音檢疫站的4頭進口種豬。

對於明天肉品市場恢復交易後，林明彥期盼中央隨時掌握市場波動，協調產銷單位穩定價格，而畜牧場持續落實防疫，倘若開放廚餘養豬，政府所擬定的相關政策要更具體化，絕不能讓上千億元的養豬事業毀於一旦。（編輯：謝雅竹）1141106