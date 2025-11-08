雲林肉品市場豬價衝破102元 冷凍商搶補貨 立冬後「穩中帶漲」
全台肉品市場7日恢復拍賣，當天雲林肉品市場豬隻交易量為2647頭，每公斤均價98.92元，比禁宰令前一周的最高價96.65元還多出2.27元。原本周六不會進場的冷凍商8日也進場買豬，開盤價飆高至102元，預計拍賣量約1700頭。由於7日立冬後氣溫將持續下降，豬肉需求量高，評估豬價會「穩中帶漲」，8日價格比7日高約3％，尚在合理範圍內。
全台肉品市場恢復拍賣交易進入第2天，雖然第1天豬價開出紅盤，但豬農們仍緊盯8日的價格，因為第1天價格是大家共同衝出來的，第2天價格若平穩，才表示市場供需穩定。一大早豬肉攤、食品廠、冷凍商等買方就湧進肉品市場，第1頭價格從每公斤98元起跳，一路攀升至102元，比7日均價高，讓大家鬆了一口氣。
肉品市場總經理黃加安表示，以往冷凍商周日休息，所以周六不會來買豬，但因禁宰15天後須持續補充庫存，因此部分冷凍商也出現在拍賣場中，帶動整體買氣，第1隻出場的豬隻重132公斤，雖比疫情前平均重量120公斤多出不少，但最後仍以每公斤102元高價賣出，顯示市場仍處於需求狀態。
黃加安說，以往最受買家喜愛的豬隻重量為110至120公斤，原本擔心禁宰15天豬隻重量增加，買家會縮手，還好因消費市場需求量夠，因此並沒有影響買氣，價格更是維持在高檔，顯示買、賣雙方都很共體時艱，沒有因疫情而出現拋售或惜買情況。
肉品市場分析，7日立冬後氣溫將持續下降，屆時火鍋等鍋物會大受歡迎，豬肉需求量相對增加，不過入冬後豬隻成長快，換肉率也會增加，因此供需應會穩定，總體而言，價格波動應會在3至5％，屬合理範圍內。
更多中時新聞網報導
曾沛慈獨旅接狗狗離世噩耗淚灑日本
黃鐙輝入圍金馬 把和妻女相處搬進銀幕
「一分鐘登階358」 測肺阻塞風險
其他人也在看
彰化市重陽系列壓軸登場 255對金婚夫婦受表揚
「九九重陽節」雖已過，但溫馨餘韻仍在延續！彰化市公所為慶祝重陽節舉辦的一系列敬老活動，今（8）日在彰化生活藝文館舉行壓軸場「金婚夫婦表揚大會」，由市長林世賢親自主持，表揚共255對結婚滿50年的金婚夫婦。由於受表揚人數眾多，活動特別分為上午、下午兩場進行，氣氛隆重又感人。林世賢市長在開幕式致詞時表示，能夠攜手共度半個世紀，是一份難得的幸福與福氣，夫妻之間相互尊重、相互體諒，是維繫長久婚姻的不二法門。他也提醒長輩們，保持健康才能攜手走得更長遠。林市長同時分享，他發起並擔任主席的「無人載具彰化崛起產業聯盟」，目前已有七百多名成員，透過整合彰化及全國的產業能量，積極切入無人機供應鏈，以團體戰模式爭取訂單，協助傳統產業如精密機械、五金加工等轉型升級，開創地方產業新契機。為了向長者表達敬意，彰化市公所於10月16日同步發放縣府及市公所的重陽敬老禮金。代縣府發放總金額達5,345萬5,000元，市公所另發放1,546萬1,000元，合計約6,891萬6,000元，受惠長者超過3萬人。同時，市公所也特別致贈全市42位百歲人瑞金鎖片，祝福長者健康長壽。此外，彰化市公所於10月19日也在生活藝文館舉辦「台灣好新聞 ・ 11 小時前
盧秀燕赴市場關心 豬肉買氣旺 價格略升
非洲豬瘟禁宰令解除，市場豬肉攤8日全面正常販售溫體豬，台中市長盧秀燕今早7時30分到建國公有市場肉品區，關心豬肉供應與價格變化，民眾購買需求明顯提升，批發售價略有上升，但整體穩定，銷售情況熱絡，市府將持續觀察價格及供應情形。中時新聞網 ・ 11 小時前
雲林肉品市場開市後第二天 首隻豬均價102元成交
全國豬隻昨天恢復開賣，雲林肉品市場開市首日拍賣成交價每公斤98.92，今（8）逢假日，原冷凍廠商不會進場，但考量庫存陸續進場。早上首頭豬以每公斤102元拍出。市場總經理黃加安表示，價格波動在預估的3%，屬於合理範圍。全國豬隻恢復拍賣屠宰進入第二天，雲林肉品市場原本週六因冷凍廠商不進場承購，拍賣頭數約自由時報 ・ 12 小時前
漏水修繕助弱勢 新北防水工會周寶玉榮獲好人好事代表
新北市防水防漏業職業工會理事周寶玉，善用自身專業，近年積極參與及推動工會協助弱勢家庭修繕房屋漏水，為社會公益貢獻心力，獲選年度新北市好人好事代表；勞工局長陳瑞嘉說，新北市勞工不僅以專業奉獻社會，更以熱情協助民眾，讓新北市民安居樂業。勞工局表示，周寶玉出身清寒，自幼立志助人，秉持「心存善念、寬以待人、自由時報 ・ 13 小時前
北市動物園收容3石虎 曾遭非法捕捉、遇陷阱害截肢 辛酸故事曝
台北市立動物園迎來石虎新居民「捲心餅」、「平平」和「阿給」，園方表示，3位新成員都來自和農業部林業與自然保育署合作的野生動物救傷收容計畫，是經過評估後不適合野放而收容的石虎，也是建立石虎域外保育族群的重要成員，更各自有著不同的背景故事。中時新聞網 ・ 1 天前
張麗善指6公斤以下食品可免輸入查驗 防檢署急澄清
雲林縣長張麗善日前指出，民眾輸入國外食品供個人自用，依食安法規定，6公斤及1000美元以下，得免申請食品輸入查驗；對此，農業部動植物防疫檢疫署澄清，只要是自國外輸入的動植物檢疫物，無論是否為自用、金額及數量多寡，均採取相同檢疫規範與強度，不會因為用途或數量而有豁免。自由時報 ・ 12 小時前
雲林毒販集團見警騎車逃 「偵防車封路」堵騎樓逮人
雲林縣 / 綜合報導 海巡署會同雲林警方，聯手查獲販毒集團，當時主嫌企圖騎車逃逸，警方立刻用偵防車封住騎樓，當嫌犯機車一頭撞上，馬上被警力包圍壓制，過程相當驚險。另外，台中警方深夜在街頭盤查一名可疑男子，男子突然拔腿就跑躲在停車場內，員警背著重達1公斤的裝備緊追不捨，連目擊民眾都熱心指引協助警方逮捕男子，原來他是一名毒品和公共安全案的通緝犯。查緝人員發現嫌犯企圖騎機車逃逸，馬上用偵防車堵住騎樓，嫌犯甚至還想撞開偵防車。查緝人員VS.嫌犯說：「警察啦，XX，XX，還跑。」砰地一聲，嫌犯連人帶車倒地，現場優勢警力，包圍壓制住嫌犯，過程有如警匪電影。查緝人員VS.嫌犯說：「你在撞什麼，XX，趴下。」海巡署會同雲林警方，聯手出擊查獲販毒集團，鎖定嫌犯落腳地點收網。海巡署人員VS.嫌犯說：「以為我們沒事抓你，，你瘋了嗎。」海巡署雲林查緝隊副隊長許裕宗說：「分別於雲林縣及南投縣，緝獲吳姓主嫌為首之販毒集團，共計3人。」另外，台中警方深夜盤查形跡可疑的王姓男子，對方突然拔腿就跑。警方VS.男子說：「你要幹嘛啦，(我去叫我老闆)，你不用跑，你要跑什麼。」警方背著重達1公斤的裝備，和男子追逐500公尺，男子躲進超市停車場，不見蹤影。員警VS.民眾說：「小姐，妳剛有看到一個戴帽子的人走出來嗎，(在那邊)，往那邊嗎。」還好熱心民眾指引方向，員警順利逮捕躲在車子底下的男子，員警VS.民眾說：「出來啦，看到你了啦，，體力很好嘛。」松安派出所副所長林智偉說：「晨運民眾及路過婦人，見狀都熱心協助指引方向，員警最終在追逐500多公尺後，發現王男躲藏於車輛下方，當場將其查獲。」原來男子是毒品和公共危險罪通緝犯，半夜和警方在街頭大玩躲貓貓，最後還是難逃法網。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前
佐藤健合體許光漢！ 兩大男神私約吃鍋「已悄悄聯動」
日本男神佐藤健1日來台進行亞洲巡演，他此行不僅前往中山商圈、富錦街逛街，近日更在社群放出與台灣人氣男星許光漢一同享用火鍋的合照，瞬間引起粉絲的熱烈討論！潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
雙11優惠2025全攻略！滿額最高送40%、爆品天天10點開搶、天天抽11,111OPENPOINT 實測回饋拿好拿滿攻略看這篇
雙11正式開打，今年真的「強到不行」！除了全民普發一萬元讓荷包瞬間回血外，Yahoo購物也火力全開，從暖慶一路加碼到正檔優惠，整個雙11檔期天天都有爆品下殺、限時回饋滿滿，今年活動最大亮點是「免組隊、回饋直接入帳」，11月7日至11月11日連續5天，全站消費滿3,500元即可獲得11%購物金，每日最高上限高達30,000元，買越多回饋越多；再加上限時「滿額回饋最高送40%購物金」，幾乎等於邊買邊賺。Yahoo好好買 ・ 1 天前
快訊／連15摃才好賺！下期大樂透近5年最肥一池 11/11頭獎6.2億
大樂透本期（11/7）頭獎再度摃龜，已連15期未開出。台彩預估下期（11/11）銷售量可達2.4～2.6億元，頭獎累積金額上看6.2億元，刷新近5年新高。隨著獎池放大，下一期可望買氣回溫，彩券行晚間時段可望湧現「抱團集資」回流潮，市場關注是否一舉終結連摃趨勢，或讓獎金繼續滾大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雙11優惠2025全攻略：iHerb限時5天輸碼74折、Lululemon瘋降29折起、NIKE下殺6折輸碼再折...普發1萬這樣花最聰明【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025最強雙11優惠懶人包來了！今年在普發1萬的加持下，折扣戰格外激烈，像是iHerb推出全年最殺的74折優惠、Lululemon明星商品爆殺29折起，還有Dyson全館最低53折、吹風機NT$11,111入手，小米、NIKE、Emma床墊...超殺優惠，「揪愛Mei」整理了35家好康資訊，直接送上優惠傳送門，讓你一鍵直達折扣熱區；全篇內容將不斷更新，讓你隨時掌握最新優惠情報！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
大樂透開獎了！11/7中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114103期開獎重播請見下方。中獎號碼為22、33、11、41、32、04，特別號43實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
4大超商「咖啡、奶昔買1送1」 紅茶10元、珍奶40元限時3天快搶
週末超商優惠快收！7-ELEVEN咖啡買11送11、珍奶4杯160元，全家奶昔買1送1、仙女紅茶第二杯10元，萊爾富巧克力飲品買1送1、袋裝微波小點任2件85折，OKmart咖啡搭配指定甜點只要59元，小北百貨立冬限定咖啡買1送1。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／大樂透11月07中獎號碼出爐 如何兌獎一次看
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今立冬！4生肖遇冷越強 屬羊準備發大財
今立冬！4生肖遇冷越強 屬羊準備發大財EBC東森新聞 ・ 1 天前
今彩539開獎了！11/8中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114271期開獎，中獎號碼為34、07、08、26、09，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
【水象星座運勢】11/7 巨蟹座慢慢來、天蠍座桃花綻放、雙魚座避免衝突
★巨蟹座：可能出現突發事件而手忙腳亂。別急！慢慢來。感情、娛樂運轉旺。 ★天蠍座：可能有意外花費或資金調度需求，管理風險。魅力提升，桃花綻放。 ★雙魚座：和家人溝通熱絡，須拿捏分寸，避免衝突。有外出旅行、異國桃花。太報 ・ 1 天前
普發萬元現金開放登記 SOGO、京站週年慶起跑搶大餅
百貨業年度盛事週年慶登場，遠東SOGO台北店與京站時尚廣場不約而同，選在普發現金1萬元開放登記的時機，舉辦週年慶記者會，祭出滿額贈、刷卡禮及抽獎等優惠方案，盼在消費信心回溫之際衝刺第四季業績。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前