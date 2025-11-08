雲林肉品市場開市後第二天 首隻豬均價102元成交
〔記者李文德／雲林報導〕全國豬隻昨天恢復開賣，雲林肉品市場開市首日拍賣成交價每公斤98.92，今(8)逢假日，原冷凍廠商不會進場，但考量庫存陸續進場。早上首頭豬以每公斤102元拍出。市場總經理黃加安表示，價格波動在預估的3%，屬於合理範圍。
全國豬隻恢復拍賣屠宰進入第二天，雲林肉品市場原本週六因冷凍廠商不進場承購，拍賣頭數約1500頭，較平日少了一千頭，為盡快消化先前禁運宰的毛豬，預計今天拍賣1700頭豬，冷凍廠商也為了補足庫存陸續進場，今天首頭豬重量達132公斤，以每公斤102元成交，高於昨天99.6元開盤價。
黃加安表示，因有多家冷凍廠庫存尚未補足，想要多承購頭數，所以價格開得不錯，目前拍賣價格波動約在3%內，尚屬合理，「可以接受」。不過消費端市場比較喜歡110至120公斤豬隻，此重量區間的規格豬占整體拍賣將近90%，不過禁令15天，重量多數成長，判斷是豬農嚴格控管飼養，沒有嚴重超重，未來價格波動仍要看市場變化。
