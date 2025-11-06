雲林肉品市場11／7恢復拍賣 活豬數量增至2650頭

雲林縣首批活豬6日運至雲林肉品市場等待拍賣，7日預計拍賣2650頭，較以往增加1成。（張朝欣攝）

雲林縣首批活豬6日運至雲林肉品市場等待拍賣，7日預計拍賣2650頭，較以往增加1成。（張朝欣攝）

雲林肉品市場公布6日下午3點起開放活豬運載進場，嚴格進出管制，7日0點恢復拍賣、屠宰、屠體運輸。肉品市場表示為確保防疫不出現漏洞，5日已再次加強清消工作，6日僅買、賣雙方人員與肉品市場員工可以進出。7日拍賣時將管控豬隻拍賣頭數在2650頭，比以往增加1成，約3個月可消化掉雲林15天來累積未交易3萬頭左右的豬隻。

雲林肉品市場下午3點起開放活豬運載進場，不過因雲林是產地，大部分豬農並不趕著進場，3點只有1輛運豬車進場，約有20幾頭，載運者表示經過15天禁運禁宰，這些豬的確有比以往肥一點，但因有管控食量，也不會肥太多。

廣告 廣告

雲林肉品市場總經理黃加安表示，因15天的禁宰與防疫，所以沒有拍賣豬隻，農業部有要求肉品市場增加10％的交易頭數，雲林肉品市場以往每天交易量約2400頭，因此7日拍賣頭數預定在2650頭，占全國拍賣頭數約1成，希望能夠透過增加拍賣頭數，讓市場產銷穩定，價格也能平穩。

對於如何控管進場豬隻量，黃加安說，肉品市場已與豬隻的買、賣雙方進行滾動式溝通協調，確定賣方豬農會依填報的頭數秩序出豬，也希望豬肉攤、冷凍場等買方依登記的採購頭數進行採購。15天沒有拍賣，雲林豬隻累積增加的未拍交易頭數約有3萬頭，預計在3個月內消化掉。

至於價格問題，黃加安認為，相關單位會設法穩定供銷調配出豬，呼籲供應方不要有恐慌性出豬，買方經過15天沒有補充庫存，也會有購買需求，所以7日交易價應會維持平穩。民眾在7日中午過後，便可吃到溫體豬肉。

黃加安指出，以往買方冷凍商因星期日休息，所以星期六不會來肉品市場買豬，以往雲林肉品市場每天供應給冷凍商的豬隻量約1000頭，7日起星期六冷凍商也會進場買豬，大家共同努力，消化15天禁運禁宰以來，雲林累積未交易的3萬頭豬。

更多中時新聞網報導

「周杰倫概念股」 巨星傳奇認購GD公司股份

噪音車最高罰3萬6 年犯2次可吊扣牌照

胡宇威夫妻保鮮法 辣、苦兩味不可少