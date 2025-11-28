雲林臺西分局聯手環保監理 深夜出擊嚴打噪音改裝車

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】為改善夜間噪音車輛干擾社區安寧的情況，雲林縣臺西分局近期展開強化版深夜攔檢專案，針對改裝車輛經常出入的路段加強盤查，並進行跨單位聯合稽查，以全面遏止不當改裝與深夜車聚歪風。

此次勤務以「多點部署、機動攔查、跨區聯防」為核心策略。臺西分局除自行加強路檢，也與虎尾分局、北港分局共同建立區域防制網絡，提升攔查密度。此外，警方同步攜手雲林縣環保局與雲林監理站進行聯合取締，對排氣管改裝、不符噪音標準等違規情形加以查緝，以提升整體執法效能。

依最新法規，機車若安裝「非原廠或未取得環境部噪音認證的排氣管」，車主除須至監理機關完成變更登記外，若違規將面臨900至1,800元罰鍰；而噪音超標部分則由環保局依《噪音管制法》裁處1,800至3,600元並要求改善。警方呼籲民眾切勿任意改裝排氣管，以免因小失大。

臺西分局並提醒民眾，如遇噪音車擾民，可利用環境部噪音檢舉平台上傳清楚的車牌與排氣管影像或影片，經查證屬實後，環保局將通知車主接受檢測並依法裁罰，讓民眾參與噪音治理更加便利。

臺西分局強調，後續將持續於深夜時段加大攔查力道，並與環保與監理單位保持聯繫協作，採不定時、不定點稽查方式，嚴防噪音車輛再度危害住家安寧，致力守護雲林鄉親的生活品質。（照片／臺西分局提供）