雲林臺西警強化守望相助隊 培訓反詐防衛新戰力

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣警察局臺西分局為強化社區治安防護與提升巡守人員專業素養，近日於夜間舉辦「114年下半年守望相助隊人員訓練」。活動吸引臺西、四湖、東勢、麥寮等鄉鎮共10支守望相助隊、130餘名隊員參與，內容結合反詐騙、防毒宣導、交通安全及全民防衛教育，實質提升地方治安能量。

訓練過程中，臺西分局專業講師團隊以生動案例分享近期常見詐騙模式，包括「假投資平台」、「解除分期付款」及「網路交友詐騙」等手法，提醒隊員在巡守時協助宣導、提高民眾警覺，防止財產損失。警方也強調，網路科技雖便利生活，但也讓詐騙行為更具隱蔽性，唯有警民共同守望、互通資訊，才能有效遏止犯罪蔓延。

廣告 廣告

除識詐課程外，交通小隊實地示範「正確交通指揮手勢」操作，並指導如何在巡守勤務中維持車流順暢，防止事故發生。講師同時解說大型車輛內輪差、轉彎死角及行人安全等重點，讓隊員能熟悉交通現場應變與安全指導技巧，兼顧治安與交通雙重任務。

臺西分局長邱錦堂親臨現場，向所有巡守員致上最高敬意，並頒獎表揚協勤績優人員。他肯定隊員長期在夜間與假日無私巡守、協助警方偵辦案件與維護社區安全，是警察工作中不可或缺的力量。邱分局長指出：「守望相助隊是民力支援的最佳典範，當警民同心，社區治安自然穩定。」

臺西分局期望藉此訓練讓巡守隊員在面對各類突發事件時更有信心與能力，並透過宣導力量，深化全民防詐、防衛與守望的意識，共同打造「治安平穩、交通順暢、社區安全」的宜居雲林。（照片／臺西分局提供）