雲林與東吳大學合作 共建智慧創新AI學習中心

（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）雲林縣2025數位嘉年華今天登場，雲林縣長張麗善與東吳大學校長詹乾隆簽署「教育大數據與智慧創新AI學習中心合作備忘錄」，透過數據驅動與AI賦能，勾勒完整的智慧學習路徑。

雲林縣教育處今天在土庫國小舉辦雲林縣2025數位嘉年華，現場45個互動攤位，逾1800名師生體驗AI遊戲、飛行模擬器等創新科技；同時，張麗善與詹乾隆簽署「教育大數據與智慧創新AI學習中心合作備忘錄」。

張麗善表示，縣府與東吳大學簽署MOU，結合該校在AI、智慧創新與教學設備上的優勢，打造最完整的科技教育平台。此合作案象徵雲林在智慧教育上的里程碑，未來將持續深化跨校、跨域合作，打造更完善的科技學習環境，讓雲林的孩子贏在起跑點。

詹乾隆說，東吳大學10年前即成立全國唯一的「巨量資料管理學院」，累積大量大數據處理與分析的專業經驗，期望能將此技術應用於雲林的數位學習場域，協助建立共同觀課系統，讓教師透過線上平台，掌握學生學習狀況，提升教學品質。

詹乾隆指出，校方近期與輝達展開跨領域合作，推動AI與人文社會的結合，並運用先進設備進行與台積電相關的研究訓練。未來，東吳大學將持續深化AI、教育與醫療等領域的合作，盼與雲林縣共同打造更完善的智慧教育環境。

雲林縣教育處指出，縣府與東吳大學巨量資料管理學院、輝達（NVIDIA）成立的「智慧創新AI學習中心」合作，象徵雲林智慧教育的三大版圖正式串聯成形。（編輯：謝雅竹）1141204