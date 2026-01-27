雲林良品前進波灣國際食品展

雲林好農產前進二零二六年波灣國際食品展，展現台灣農業重鎮進軍國際市場的堅強實力。（記者劉春生翻攝）

中東地區規模最大的波灣食品展，一月二十六日至三十日在杜拜世博城舉辦，依據杜拜主辦單位表示，此次共有一百九十五國、八千五百家廠商參展，其中雲林縣以「雲林良品」品牌前往參展，張麗善縣長特地帶領團隊，在駐杜拜辦事處陳俊吉處長陪同下，前往現場為參展業者加油打氣，希望透過國際專業展會平台深化與國際市場接軌，為雲林農產品拓展海外通路奠定關鍵基礎，展現雲林農業邁向國際化的具體行動力。

雲林縣是農業大縣，農業產值一年高達九百四十八億，主打「雲林良品必屬精品」，在台灣已超過一萬兩千個行銷點，並積極開拓海外市場，不只日本、韓國、新加坡、馬來西亞，今年更進軍波灣食品展，展現布局世界的決心。張麗善縣長表示，波灣地區為全球食品貿易與高端消費的重要樞紐，亦是清真食品與農產進口需求成長最快速的市場之一，此次雲林縣以「雲林良品」品牌做為參展主軸形象，重點展出具外銷潛力的生鮮蔬果及雞肉加工製品、各類常溫及冷凍產品，希望向國際買主展現雲林食品產業從原料到加工的整合能力。

張麗善縣長指出，此次參展業者之一為在地深耕農產加工產業多年的知名畜禽產公司「元進莊」，他們長期以台灣在地農產品為核心原料，結合現代化加工製程與嚴謹的品質管理體系，成功打造具市場辨識度之農產加工產品，是雲林農業由「產地優勢」逐步邁向「品牌輸出」的重要代表。此外，還有西螺在地業者「宜捷威科技股份有限公司」，宜捷威長期經營東南亞外銷市場，近年來與縣府合作已在星馬等地站穩腳步，穩定出口雲林及國產生鮮蔬果，今年更積極拓展中東市場，希望能夠更進一步擴大版圖，將國產優質產品外銷到中東地區。