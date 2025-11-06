雲林良品土雞熱銷破400萬盒 全聯祭優惠快閃補冬更划算

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為迎接立冬，雲林縣政府與全聯福利中心再度合作，今（6）日在台北全聯南港旗艦店舉辦「立冬土雞節 X 雲林良品月」推廣記者會。縣長張麗善、全聯副總經理林子文、行銷部協理劉鴻徵及知名主廚吳秉承齊聚一堂，共同推薦雲林優質土雞與「雲林良品」品牌農產，並現場烹煮補冬料理，包括「花雕雙菇燒雞」及「黑蒜元氣雞湯」，展現雲林土雞的鮮嫩與多元料理風味。

立冬之際張麗善縣長6日下午北上參加全聯立冬土雞節X雲林良品月活動 推廣雲林在地優質農特產。（圖／雲林縣政府提供）

張麗善縣長表示，「雲林良品」品牌自上線以來，已審核通過457家廠商與1192項商品，充分展現雲林農產品多樣與高品質。雲林不僅為全台最大糧倉，禽畜畜牧更名列全台第一，縣府積極推動友善畜牧、限制廚餘飼養等政策，提升在地農畜產業價值。本次活動主打元進莊與凱馨企業出品的土公雞、桂丁雞及相關製品，讓消費者在全聯就能輕鬆選購到優質在地雞肉。

透過名廚示範進補菜色，張縣長希望讓廣大消費者來全聯採買，回家就能輕鬆料理「吃土雞、補元氣」，安心享受「雲林良品」在地新鮮食材。（圖／雲林縣政府提供）

全聯副總林子文指出，雲林良品土雞於全聯占整體禽肉業績逾三成，銷售依然亮眼。2025年熱銷前五大明星商品，包括「土公雞骨腿切塊」與「台灣桂丁土雞切塊」等，單年銷量突破400萬盒，銷售額前三名產品都突破一億元，成為全聯名符其實的「金雞母」。隨著進補季來臨，全聯預估土雞節整體業績較去年成長超過一成。

全聯、大全聯即日起至114年12月4日「立冬土雞節」推出多項優惠，雲林良品明星雞肉陣容全面登場。（圖／雲林縣政府提供）

農業處長魏勝德補充，全聯自11月6日起至12月4日舉辦「立冬土雞節」活動，推出多項雞肉限時優惠，如「台灣桂丁土雞切塊」特價169元、「雲林土雞骨腿切塊」特價139元等，並同步啟動滿額折扣與抽獎活動，最高可抽中1萬元買菜金，期盼讓消費者進補也能補荷包。

「雲林良品」土雞與農產，包括口湖漁類合作社的台灣鯛、漢典食品的加熱即食黑蒜全雞等產品。（圖／雲林縣政府提供）

張縣長強調，歡迎鄉親趁節氣補冬時節，到全聯選購安心溯源的「雲林良品」土雞與農產，包括口湖漁類合作社的台灣鯛、漢典食品的加熱即食黑蒜全雞等產品，親自感受雲林良品的好品質，用行動支持在地農民與產業。

