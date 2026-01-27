雲林良品攜手楓康超市 茂谷柑熱銷團購秒殺

茂谷柑果農透過細緻化管理與分級制度，讓果實外型圓潤、色澤金黃，兼具討喜外觀與吉祥寓意，果肉細緻多汁、甜中帶酸，深受年節消費市場青睞。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府持續推動「雲林良品」品牌，透過實體通路與電商平台多元布局，拓展在地農特產品銷售版圖。近期再度攜手楓康超市合作，上架當季盛產的雲林茂谷柑，憑藉優良品質與穩定供貨，迅速獲得市場肯定，團購活動一推出即吸引消費者熱烈響應，限量500組短時間內全數售罄，展現雲林農產於年節市場的高人氣。

每年12月至隔年3月為茂谷柑盛產期，本次於全台52家楓康超市同步販售產地直送的新鮮茂谷柑，讓消費者可就近選購當季優質農產。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林縣擁有得天獨厚的自然條件與深厚農業基礎，孕育出多樣且具競爭力的農產品。其中，茂谷柑主要產自古坑、斗六地區，果農透過細緻化管理與分級制度，讓果實外型圓潤、色澤金黃，兼具討喜外觀與吉祥寓意，果肉細緻多汁、甜中帶酸，深受年節消費市場青睞。透過與楓康超市長期合作，不僅穩定產地銷售通路，也有效提升「雲林良品」品牌的市場能見度。

縣府建置的「雲林良品電商平台」亦同步推出年節期間限定活動，結合多項回饋措施，提供民眾線上採購管道，便利選購雲林在地農特產品。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

農業處長魏勝德指出，每年12月至隔年3月為茂谷柑盛產期，本次於全台52家楓康超市同步販售產地直送的新鮮茂谷柑，讓消費者可就近選購當季優質農產。此外，縣府建置的「雲林良品電商平台」亦同步推出年節期間限定活動，結合多項回饋措施，提供民眾線上採購管道，便利選購雲林在地農特產品。

農業處表示，「雲林良品電商平台」除茂谷柑外，亦匯集烏魚子、雞精、鵝精、花生等多款年節熱銷商品，滿足送禮、拜拜及家庭採購等需求，並持續協助農民拓展銷售通路，帶動地方農業經濟發展，讓更多消費者能品嚐來自雲林的優質滋味。

