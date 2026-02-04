雲林良品滿漢山海成果發表 張麗善：打造最具競爭力農業品牌

雲林縣政府舉辦雲林良品成果發表會，並頒發一一四年度通過「雲林良品」認證的優質業者獎牌，展現雲林農產好品質。(記者劉春生攝)

雲林縣政府推動「雲林良品」品牌及農業產業轉型成果豐碩，四日在縣府親民大廳舉辦「雲林良品 滿漢山海 龍馬金賀 成果發表暨媒合會」，現場邀集企業通路、審查委員等品牌重要推手，並由國宴主廚阿慶師以滿漢全席的視覺與味覺饗宴，完整展現雲林農產「山海兼備、物產豐饒」的多元樣貌；縣長張麗善亦頒發一一四年度通過「雲林良品」認證的優質業者獎牌，並推薦深受市場肯定的「雲林良品三十大伴手禮」，邀請民眾多選購雲林良品，以實際行動支持在地農業，將雲林的好滋味帶回家。

縣長張麗善表示，近年來縣府積極拓展多元行銷通路，持續推動「雲林良品」品牌發展，其審查機制不僅由縣府農業、衛生、建設等相關局處共同把關品質、食安與品牌形象，也邀集專家學者協助產品規劃、設計、品牌形象與包裝輔導，更重要的是納入通路商加入審查小組，透過市場實務經驗掌握消費者喜好，協助評選具市場競爭力的優質產品，落實「雲林良品 必屬精品」的品牌精神。

張麗善縣長指出，雲林良品每年約辦理三次審查，迄今已有五百零二家業者加入，累計評選出一千三百一十四項產品，不僅深耕國內市場，目前全台銷售據點已超過一萬三千處，也成功拓展至國際市場，包括日本、韓國、新加坡、馬來西亞，以及東南亞與中東地區，最近更進軍杜拜與巴林市場，展現雲林農產的國際競爭力。

張縣長進一步表示，為提升產品進軍國際市場的條件，農業處持續輔導業者取得GLOBALG.A.P.、清真等國際認證，協助產品更順利銷往全球；同時也鼓勵業者不斷創新求變，以創意與品質贏得消費者青睞，甚至在日本也有電視台為雲林良品進行宣傳，進一步提升品牌能見度與市場信任度。

農業處長魏勝德表示，「雲林良品」創立至今已超過七年，是縣長上任以來推動的重要政策之一，作為雲林縣農產品、加工品、精品及文創商品的重要認證標章，七年多來已累積創造超過五十億元的銷售業績，顯示市場對雲林良品不僅高度接受，更給予實質的消費支持與肯定。未來將持續帶動縣內業者穩健成長，期盼雲林良品不僅深耕國內、拓展國際，更成為代表品質與價值的品牌象徵，讓消費者一提到雲林良品，就認定必屬精品。

成果發表會以「滿漢山海」為主軸，透過國宴主廚結合辦桌文化，將雲林山、海、平原的特色農產，如咖啡、鳳梨、柑橘、竹筍、稻米、花生、蒜頭、蔬菜、雜糧、畜產，以及烏魚子、鰻魚、文蛤等海味水產，結合優秀農產加工技術，化身為象徵團圓與祝福的料理與產品，讓來賓在視覺與味覺間感受雲林農業的深度、多元與精緻實力。

魏處長補充說明，此次活動同步公布一一四年度新加入「雲林良品」認證的業者名單，並展示於一一四年四月辦理、深獲消費者肯定的「雲林良品三十大伴手禮」入選產品，成為企業採購、節慶送禮及返鄉伴手禮的優質首選。

農業處表示，農業不只是經濟產業，更承載著社會責任與關懷精神，活動亦結合公益行動，將現場展示的雲林良品產品與料理，捐贈予「社團法人雲林縣小天使發展協會」，邀請小天使家庭一同分享雲林優質農產的美味與溫暖，讓雲林良品的價值不僅走進市場，也走進人心。