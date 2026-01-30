雲林良品直攻中東高端市場！ 結合巴林AL JAZIRA超市試吃展售 打開國際通路新局

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府結合巴林指標性高端連鎖通路AL JAZIRA超市，首度將雲林生鮮特色農產推進中東市場，並於巴林三間門市同步辦理試吃展售活動，縣長張麗善親自日前率團行銷。此舉不僅讓雲林良品正式站上巴林高端通路，更象徵雲林農業以品質為本，穩健跨出布局中東及國際市場的關鍵一步。

雲林美生菜芭樂鳳梨農產進軍巴林ALJAZIRA超市。(記者廖承恩翻攝)

雲林縣政府此次把握波灣國際食品展契機，選定巴林作為進軍中東市場的首站，於AL JAZIRA超市旗下三間分店連續三天辦理推廣活動，主打美生菜、五彩蘿蔔、芭樂、茂谷柑、鳳梨、木瓜等多項雲林生鮮農產，同時展出花生、地瓜、雞精、醬油等加工產品，透過實際試吃與面對面行銷，讓當地消費者及國際客群近距離認識來自台灣雲林的農業實力。

張麗善表示，雲林縣是台灣重要的農業大縣，縣府長期以「市場導向、品質優先」為原則，積極推動農產品國際化。自2018年起，已多次率團前往新加坡、馬來西亞、日本、韓國等國拓銷市場，協助在地農民與業者累積外銷經驗。此次首次將「雲林良品」帶進中東巴林，不僅是市場版圖的突破，更是雲林農業走向全球的重要里程碑。

張麗善指出，AL JAZIRA超市為巴林歷史悠久、具高度辨識度的高端連鎖通路，主要客群為白領階級與高消費力的國際人士，對產品品質、來源與安全性要求嚴格。中東地區農耕面積有限，長期高度仰賴進口農產品，市場穩定但競爭激烈，縣府選擇以高端通路切入，就是希望讓雲林良品以品質與品牌力，在國際農產品市場中站穩腳步。

此次三天共九場的試吃推廣活動，現場反應熱絡，不僅成功提升產品能見度，也有效建立消費者對雲林農產品的信任感。縣府表示，未來將以巴林為據點，逐步拓展中東及北非市場，深化國際通路布局，協助在地農民與業者建立穩定且具延續性的外銷模式，讓雲林農業不只走得出去，更能走得長遠。

縣府輔導農民業者強化分級包裝及國際認證雲林良品拓市。(記者廖承恩翻攝)

宜捷威科技股份有限公司總經理林延蓉表示，公司深耕巴林市場多年，疫情期間因航線中斷一度退出市場，疫後在駐巴林代表處與雲林縣政府協助下，於去年10月重新啟動試銷，首批雲林芭樂即獲市場高度肯定。AL JAZIRA超市執行長Abdul Hameed Dawani也指出，雲林農產品品質優良、具高度市場潛力，期待未來展開更深度、長期的合作。農業處長魏勝德補充，縣府將持續輔導農民與業者強化產品分級、包裝設計，以及清真與國際認證，深化品牌形象，讓「雲林良品」成為國際市場信賴的農業品牌。