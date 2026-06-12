雲林良品精選20家廠商 揮軍參加台北國際食品展

中部中心/ 蔡松霖 雲林報導

雲林縣政府以"雲林良品必屬精品"，精心籌組20家在地優質廠商，將參加在台北南港展覽館即將登場的"2025台北國際食品展"，透過台灣最具規模的專業食品展平台，向國內外買家展現，雲林縣豐富的農業資源與優質加工技術成果。

聲源：主持人：「請啟動，雲林良品、必屬精品。」一字排開、陣容堅強，雲林縣府精心籌組20家在地優質廠商，準備北上參展"2026台北國際食品展"。雲林縣長張麗善：「這一次是B2B店家對店家，業者對業者消費的平台，我想我們雲林縣是篩選20家，最優質最有競爭力的店家，希望能打開國際的市場，所以我們特別開行前記者會，讓大家知道6月24日到27日，雲林縣最優質的農特產品，即將在南港展覽館（參展）。」

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雲林良品精選20家在地廠商 參加2026台北國際食品展

雲林良品必屬精品 精選20家廠商參加台北國際食品展(圖/民視新聞)









雲林縣長張麗善指出，台北國際食品展，是接觸國際買家的重要平台，縣府更是精挑細選出參展廠商。雲林縣政府農業處長魏勝德：「透過雲林良品的評審機制，篩選出最好的產品，目前有502家業者，有1314種產品，我想這次台北國際食品展，是一個很重要的展覽，也是我們雲林良品，展示我們實力的時候。」





雲林良品精選20家在地廠商 參加2026台北國際食品展

雲林良品精選20家廠商 參加6月24日到27日台北國際食品展(圖/ 民視新聞)









去年參展讚聲連連，今年雲林縣府再組團隊北上，雲林從生產端到加工端完整的農業產業鏈，雲林良品館，準備在2026台北國際食品展，大顯身手，開拓市場與競爭力更上一層樓。

















原文出處：雲林良品精選20家在地廠商 參加2026台北國際食品展

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