雲林良品結合楓康通路 茂谷柑年節熱銷500組秒殺完售

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府推動「雲林良品」品牌再傳捷報，結合楓康超市推出當季茂谷柑，一上架即引爆搶購熱潮，團購限量500組迅速完售，顯示雲林農產在年節市場強勁吸引力，也讓在地果農的用心與土地的甜美，被更多消費者真實感受。

雲林縣政府指出，為拓展在地農產銷售通路、強化品牌市場辨識度，縣府持續以「雲林良品」作為整合平台，結合實體零售與電商通路，讓優質農產品走出產地、直達消費者餐桌。本次與楓康超市合作，上架正值產季的茂谷柑，於全台52家門市同步販售，不僅提升產品曝光度，也成功將雲林農業價值轉化為市場動能。

縣長張麗善表示，雲林縣擁有得天獨厚的自然環境與成熟的農業技術，孕育出品質穩定、風味突出的農產品，其中茂谷柑主要產自古坑、斗六一帶，在果農長年細緻管理與分級制度下，果實外型圓潤飽滿、色澤金黃討喜，果肉細緻多汁、甜中帶微酸，兼具口感與象徵意涵，是年節市場最具代表性的當季水果之一。

張麗善進一步指出，透過穩定通路合作，讓農民專心生產、消費者安心選購，是縣府推動農業政策的重要方向。此次茂谷柑短時間內完售，不僅反映市場對雲林農產品的高度肯定，也證明「雲林良品」品牌策略已逐步在消費端建立信任感，為農民創造更具韌性的銷售環境。

農業處長魏勝德說明，每年12月至隔年3月為茂谷柑盛產期，民眾除可至楓康超市選購產地直送的新鮮水果外，縣府同步透過「雲林良品電商平台」推出年節限定活動，提供消費滿額免運、會員抽紅包等多項優惠，讓無法親臨門市的消費者，也能輕鬆選購雲林在地好物，活動將持續至115年2月28日。

農業處補充指出，電商平台除茂谷柑外，亦推出烏魚子、雞精、鵝精等多款年節熱銷禮盒，滿足送禮、拜拜與家庭採購需求，並提供企業與大宗採購專屬洽詢服務，協助推動ESG綠色採購，讓支持在地農業成為企業與民眾共同參與的行動，持續為雲林農業注入向前的力量。