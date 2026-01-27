雲林良品進軍波灣食品展 農業重鎮拓展中東國際市場

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣優質農產正式進軍中東市場，參與2026年波灣國際食品展（Gulfood），向全球展現台灣農業重鎮的產業實力。波灣食品展於1月26日至30日在杜拜世博城盛大舉行，吸引來自195個國家、8,500家廠商參展，是全球規模最大、最具指標性的食品專業展會之一。雲林縣此次以「雲林良品」品牌參展，由縣長張麗善率領縣府團隊，在駐杜拜辦事處處長陳俊吉陪同下前往展場，為在地業者加油打氣，積極協助雲林農產品拓展國際通路。

雲林好農產前進2026年波灣國際食品展，展現台灣農業重鎮進軍國際市場的堅強實力。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣為台灣重要農業縣市，年農業產值高達948億元，長期推動「雲林良品 必屬精品」品牌形象，目前已在國內設有超過1萬2,000個行銷據點，並成功進軍日本、韓國、新加坡、馬來西亞等海外市場。今年首度前進中東參與波灣食品展，象徵雲林農業正式布局波灣及穆斯林消費市場。張麗善表示，波灣地區是全球食品貿易樞紐，也是清真食品需求成長最快的市場之一，透過參展可深化與國際買主的實質接軌。

中東地區規模最大的波灣食品展(Gulfood)，1月26日至30日在杜拜世博城舉辦，雲林縣共有22家廠商參展。（圖／雲林縣政府提供）

此次展出產品涵蓋具外銷潛力的生鮮蔬果、雞肉加工品，以及多樣常溫與冷凍食品，完整呈現雲林從農業生產到食品加工的產業整合能力。參展業者之一的在地知名畜禽加工品牌「元進莊」，長期以台灣農產品為核心原料，結合現代化製程與嚴謹品管，產品已取得清真認證，符合中東市場對食品安全與規範的高度要求，成為雲林農業由產地優勢邁向品牌輸出的重要代表。

中東、北非、南亞穆斯林市場，超過2.3兆美元龐大商機，雲林縣透過波灣食品展，讓「雲林良品」成為台灣農業走向世界的重要代表。（圖／雲林縣政府提供）

另有來自西螺的宜捷威農產公司，長期深耕東南亞市場，透過穩定冷鏈系統外銷雲林及國產生鮮蔬果，近年與縣府合作成果顯著，此次更以空運方式將芭樂、茂谷柑與蜜棗送往杜拜參展，測試中東市場反應，盼進一步拓展穆斯林消費版圖。

宜捷威農產總經理林延蓉指出，新鮮農產品是有生命限度，此次以空運的方式將芭樂、茂谷柑及蜜棗帶到中東杜拜新市場試水溫，盼藉此吸引中東周邊國家買氣。（圖／雲林縣政府提供）

駐杜拜辦事處處長陳俊吉指出，此次雲林縣共有22家廠商參展，其中19家已通過清真認證，顯示台灣食品在國際市場的高度競爭力，也有助於未來以杜拜為據點，拓展至其他海灣合作委員會（GCC）國家。農業處長魏勝德則表示，縣府將持續協助業者取得國際認證、強化品牌行銷與通路媒合，讓「雲林良品」成為台灣農業走向世界的重要代表。

元進莊董事長吳政憲指此次參展產品已取得 Halal 清真驗證，盼讓國際市場看見雲林農業的專業度與完整產業鏈實力。（圖／雲林縣政府提供）

張縣長為親親食品參展加油打氣。（圖／雲林縣政府提供）

